پروژه های نفتی خوزستان همچنان دراختیار نیروهای غیربومی است

سید شریف حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز در خصوص میزان اشتغال نیرو‌های بومی در پروژه‌های نفتی استان اظهار داشت: به طور کلی در این خصوص گلایه های فراوانی وجود دارد زیرا میزان استخدام نیروهای بومی که باید60 تا 70 درصد باشد تاکنون رعایت نشده ضمن اینکه در برخی پروژه های نیز شاهد هستیم نیروها از خارج از استان به کار گرفته می شوند و به عبارتی بهتر پروژه های صنعت نفت در چنگ نیروهای غیربومی است.

وی افزود: این بحث توسط نمایندگان استان در زمان وزارت نوذری مطرح و توافقاتی حاصل شد در عین حال با روی کار آمدن میرکاظمی نیز این توافق تکرار شد که 60 تا70 درصد نیروی پروژه‌های نفتی استان بومی باشد و حتی مطرح شد که در یک بند از قرارداد پیمانکاران قید شود که باید از نیروهای بومی استفاده شود.



حسینی تاکید کرد: البته در برخی شرکتها آمار و ارقامی از میزان استخدام نیرو‌های بومی عنوان می شود که واقعیت ندارد و درخصوص پروژه های شرکت نفت کارون نیز این اتفاق دارد می افتد.



نماینده مردم اهواز تصریح کرد: مسئله‌ای که وجود دارد این است که شاهد هستیم وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی نفت و معاونان وزیر توافقاتی انجام می دهند اما وقتی قرار است این توافقات در سطح استان اجرایی شود در مدیریتهای استانی این قضیه رعایت نمی شود که مدیران استانی باید باید نگاه ها را وسعت بدهند.



وی در مورد چالشهای آینده صنعت نفت گفت: در مورد پروژه های نفتی مسئله‌ای که وجود دارد این است که این پروژه ها از لحاظ مالی با مشکلی مواجه نیستند اما یکی از مشکلات این است نیروهای جدید متخصص نفتی نتوانسته‌اند جایگزین نیروهای با تجربه تر قدیمی شوند و انتقال تجربه از قدیمی تر‌ها به نیروهای جدید اتفاق نمی‌افتد به همین دلیل شاهد هستیم که نیرو‌های جدید تجربه و مهارت نیروهای قدیمی تر را ندارند که در این خصوص باید تدبیری اندیشیده شود.



حسینی افزود: به نظر من یکی از راهکارهایی که می توند این خلا را حبران کند این است که که فرزندان نیروهای با تجربه استخدام شوند و اگر اولویت استخدام با فرزندان نیرو‌های باتجربه باشد راهی برای انتقال تجربه قدیمیها به جدید‌ها وجود خواهد داشت و در واقع قدیمیهای رغبت و انگیزه مضاعفی برای انتقال تجربه های خود به نیرو‌های جدید خواهند داشت.



وی افزود: توصیه‌ای که ما به مسئولان درخصوص افتتاح پروژه ‌های جدید داریم این است که افتتاح ها و بهره برداریها باید برای منطقه باشد و مردم منطقه نیز از درآمد و تاثیری که هر پروژه نفتی در اقتصاد کشور دارند منتفع شوند و آثار رشد و پیشرفت و توسعه در منطقه و استان نیز احساس شود نه اینکه مردم بومی منطقه فقط شاهد دود و آلودگی پروژه‌های نفتی باشند بدون اینکه نفعی از آن ببرند.