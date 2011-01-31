پرونده جاده آسیایی جنگل گلستان بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ساخت این جاده به مصوبه ای در سال 82 از سوی دولت وقت برمی گردد که مقرر شد برای افزایش دسترسی به پارک و امداد رسانی به برخی روستاهای حاشیه در معرض خطر سیل، این جاده احداث شود.

نماینده ویژه رئیس جمهوری در پروژه راه جنگل گلستان گفت: پرونده راه جنگل گلستان از نظر بنده بسته شده و این طرح برای افتتاح آماده می شود.

رفع اختلاف زیست محیطی جاده جنگل گلستان

جواد قناعت در این زمینه افزود: اختلافات بین محیط زیست و راه برای درباره برخی مسائل مطرح شده در زمینه این طرح حل شد و الفتی بین بخش های مختلف درباره این طرح ایجاد شد.

وی اظهار داشت: چهار پل این محور بین 40 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با تکمیل این پل ها ساخت این طرح پایان می یابد.

وی خاطرنشان کرد: پیشرفت فیزیکی این طرح مطلوب است و از نظر ما موضوع پرونده جاده جنگل گلستان تمام شده است و موارد اختلافی نیز حل شد.

استاندار گلستان از تخصیص 70 میلیارد ریال از سوی معاونت راهبردی رئیس جمهوری برای این طرح خبر داد و گفت: جذب این اعتبار در حال پیگیری است و از نظر من این پروژه تمام شده تلقی می شود.



براساس اعلام کارشناسان، جاده آسیایی گرگان - مشهد موسوم به جاده جنگل گلستان حدود 50 کیلومتر طول دارد که 30 کیلومتر آن از داخل پارک می گذرد و دو قسمت پارک را از هم جدا می کند.

کمیته ای برای بررسی جاده علی آباد - شاهرود تشکیل شد

نماینده ویژه رئیس جمهوری در حوزه جاده علی آباد – شاهرود درباره وضعیت این جاده نیز گفت: کمیته ای برای بررسی پیشنهادات مطرح شده درباره این جاده در استان شکل گرفته است.

جواد قناعت بیان داشت: آخرین نظرات راه و ترابری و محیط زیست گلستان در این زمینه گرفته شد و تلاش می شود که گزینه مناسب برای این طرح انتخاب تا کمترین آسیب را در پی داشته باشد.

وی عنوان کرد: این طرح با حفظ و رعایت ملاحظات زیست محیطی باید اجرا شود تا حدا امکان کمترین تخریب محیط زیست را داشته باشد.

وی یادآورشد: تلاش می شود مسیری انتخاب و گزینش شود که کمترین اثر تخریبی بر طبیعت منطقه داشته باشد.



براساس ارزیابیهای کارشناسان و مسئولان گلستان، گزینه جدید پیشنهادی جاده علی آباد به شاهرود از راه دره "سرمه" کمترین تخریب زیست محیطی را خواهد داشت.



این جاده پیشنهادی حدود 60 کیلومتر طول دارد و دارای شیب کم است و فاقد رانش و مسائل زیست محیطی است و ساخت جاده علی آباد به شاهرود از خواسته های اصلی اهالی گلستان بویژه مردم شرق منطقه است.

توجه ویژه برای توسعه جزیره آشوراده

استاندار گلستان درباره جزیر آشوراده نیز گفت: برای پیگیری مسائل ای جزیره که کلید توسعه استان به شمار می آید کارگروه توسعه و گردشگری این جزیره شکل گرفت.

قناعت گفت: این کارگروه به ریاست استاندارد و تمایندگان تام اختیار وزارتخانه های مربوط تشکیل می شود و مصوبات آن برای اجرا باید از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شود.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون جلساتی در این زمینه تشکیل شد و نامه نگاریهایی نیز صورت گرفت و از سوی معاونت عمرانی استانداری نیز این موضوع در دست پیگیری است.

جزیره آشوراده در غرب گلستان واقع شده است.