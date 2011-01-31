طرح آمایش آموزش عالی در خوزستان اجرا می شود

حسن مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: در طرح آمایش آموزش عالی مزیتهای نسبی استان‌ شامل جغرافیا، نیروی انسانی، وضعیت اقتصادی و فرهنگی و همچنین ماموریت زیر نظامهای آموزش عالی‌ مورد بازنگری قرار می‌گیرد تا با بهره‌گیری از نظرات افراد خبره در حوزه آموزش عالی و سایر بخش های کشور، طرح جامع آموزش عالی بر اساس آمایش سرزمین تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شود.

وی همچنین با ارائه مطالبی درخصوص رتبه‌بندی پارکها در سطح کشور، بر ضرورت رتبه بندی پارکها و مراکز رشد کشور به منظور ایجاد فضای رقابتی بین این مجموعه ها و استفاده از منابع به تناسب فعالیتها تاکید کرد و خواستار تلاش بیش از پیش و ارائه راهکارهای اجرایی از سوی اعضای هیئت علمی برای قرار گرفتن دانشگاه و پارک علم و فناوری خوزستان در رتبه های برتر کشوری شد.

مروتی پیشنهاد داد کمیته ای متشکل از روئسای دانشکده ها و با محوریت معاون اداری و مالی دانشگاه شهید چمران با عنوان "هدفمندی یارانه‌ها" و کمیته دیگری با عنوان "ارتقای رتبه بندی دانشگاه" تشکیل شود و راهکارهای اجرایی در خصوص روشهای بهینه استفاده از انرژی و نیز بهبود و ارتقای رتبه دانشگاه در سطح کشور را تبیین و ارائه کنند.