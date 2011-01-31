به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، در این نمایش که به مصائب کاروان اهل بیت امام حسین(ع) پس از واقعه عاشورا و شهادت حضرت رقیه (س) می‌پردازد محسن افشار، آناهیتا دهقانی، سوگند راهنما، نگار قنواتی، نیلوفر چهارلنگی، سامان نیک اندیش، رضا جلیلی، اسماعیل ابوعلی، سامان صالحی، نادیا جاسمی پور و تعدادی از هنرجویان رشته بازیگری ایفای نقش می‌کنند.

این نمایش از روز دوشنبه 11 تا 15 بهمن ساعت 19 با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اهواز در تالار آفتاب به روی صحنه می رود.



همچنین نمایشگاه عکسی همزمان با ایام اربعین اباعبدالله الحسین(ع) به مدت سه روز در گالری اشراق حوزه هنری خوزستان برپا می شود.



در این نمایشگاه 30 اثر از هیئتها و آئین های عزاداری امام حسین (ع) از نقاط مختلف ایران با ابعادی به اندازه 50×40 سانت نمایش داده می شود.



این نمایشگاه از روز یکشنبه تا چهارشنبه 13 بهمن ماه، صبح ها از ساعت 10 الی 12 و عصرها از ساعت 16 الی 18 در گالری اشراق واقع در خیابان 30 متری طبقه فوقانی سینما اکسین برگزار می شود؛ بازدید از این نمایشگاه برای عموم مردم آزاد است.

