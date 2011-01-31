60 هزار هکتار اراضی کشور برای کشت رقم جدید سویا مستعد است

عباسعلی نوری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: با تأیید لاین جدید 3589 D.P.X توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور در کمیته انتخاب و نامگذاری سازمان با نام پیشنهادی کتول موافقت کرد.

وی افزود این رقم در هرهکتار 780 کیلو گرم افزایش تولید دارد که در حال حاضر حداقل قیمت هرکیلوگرم آن پنج هزار و 350 ریال است که ارزش افزوده ای بیش از140 میلیارد ریال نصیب کشور خواهد کرد.

نوری نیا تصریح کرد: اراضی مستعد کشت این رقم در کشور 60 هزار هکتار و به صورت ویژه مناطق مشابه گلستان و برنامه کشت استان معادل 36هزار هکتار است.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اظهار داشت: از ویژگی های این رقم جدید میانگین عملکرد 3.2 تن در هکتار، مقاوم به خوابیدگی و ریزش دانه ، متحمل به بیماری پوسیدگی ذغالی و مناسب برای کشت اول و دوم است.



وی اذعان داشت: تحقیقات این رقم جدید از سال 81 توسط گروه پژوهشی دانه های روغنی در بخش اصلاح بذر با مسئولیت مهندس ابراهیم هزار جریبی عضو هیات علمی این مرکز شروع و تا سال 89 به طول انجامید که معرفی شده است.