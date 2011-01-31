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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۲۶

60 هزار هکتار اراضی کشور برای کشت رقم جدید سویا مستعد است

60 هزار هکتار اراضی کشور برای کشت رقم جدید سویا مستعد است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان اعلام کرد: 60 هزار هکتار از اراضی کشور برای کشت رقم جدید سویا مستعد است که 36 هزار هکتار آن مربوط به گلستان است.

عباسعلی نوری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: با تأیید لاین جدید 3589 D.P.X توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور در کمیته انتخاب و نامگذاری سازمان با نام پیشنهادی کتول موافقت کرد.

وی افزود این رقم در هرهکتار 780 کیلو گرم افزایش تولید دارد که در حال حاضر حداقل قیمت هرکیلوگرم آن پنج هزار و 350 ریال است که ارزش افزوده ای بیش از140  میلیارد ریال نصیب کشور خواهد کرد.

نوری نیا تصریح کرد: اراضی مستعد کشت این رقم در کشور 60 هزار هکتار و به صورت ویژه مناطق مشابه گلستان و برنامه کشت استان معادل 36هزار هکتار است.
 
رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اظهار داشت: از ویژگی های این رقم جدید میانگین عملکرد 3.2 تن در هکتار، مقاوم به خوابیدگی و ریزش دانه ، متحمل به بیماری پوسیدگی ذغالی و مناسب برای کشت اول و دوم است.
 
وی اذعان داشت: تحقیقات این رقم جدید از سال 81 توسط گروه پژوهشی دانه های روغنی در بخش اصلاح بذر با مسئولیت مهندس ابراهیم هزار جریبی عضو هیات علمی این مرکز شروع  و تا سال 89 به طول  انجامید که  معرفی شده است.
کد مطلب 1242958

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