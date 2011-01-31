نفس اسبهای اصیل در پیستهای خراب گلستان بریده شد!

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسبدوانی در استان گلستان و گنبد قدمت دیرینه ای دارد و مجموعه سوارکاری گنبدکاووس قدیمی ترین مجموعه اسبدوانی استان و شمال کشور است که فرسوده است.

هر هفته بیش از 60 راس اسب ورزشی در کورس سوارکاری گلستان از جمله گنبد مسابقه می دهند که شمار اسبهای شرکت کننده در این مسابقه از انگشتان یک دست نیز فراتر نمی رود.

نامناسب بودن فضا و زمین پیستهای ورزشی موجب شد تا برخی مالکان از شرکت اسبهای اصیلشان در این دوره از مسابقات پرهیز کنند.

مرمت و بازسازی این پیست ورزشی خواسته دیرینه چابکسواران و علاقمندان به ورزش سوارکاری در گلستان است که اسبدوانی به فرهنگ مردم این مناطق عجین شده است.

علاوه بر نامناسب بودن پیست مسابقه، خرابی و فرسودگی دپار (محل قرار گرفتن اسبها برای شروع مسابقه)، درب مجموعه اسبدوانی گنبد کاووس نیز قدیمی است.

تاکنون پیگیریهای متعددی از سوی مسئولان استان و شهرستان برای بازسازی مجموعه های اسبدوانی گلستان از جمله گنبد شده است که نتیجه بخش نبوده است.

فرسودگی اصطبل ها، نامناسب بودن جایگاه تماشاگران به عنوان ارکان اصلی مسابقات، نبود مراکز و امکانات تفریحی و رفاهی برای ارائه خدمات به گردشگران و علاقمندان به ورزش سوارکاری در این مجموعه ها همچنان دغدغه است.

گلستان سه مجموعه اسبدوانی در شهرهای گنبد، آق قلا و بندرترکمن دارد و اکنون این مجموعه ها تحت پوشش و نظارت شرکت تجهیز و توسعه اماکن ورزشی کشور قرار دارد.

رئیس مجموعه سوارکاری گنبد کاووس در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: مجموعه های اسبدوانی گلستان که حکم سرمایه های ملی را دارند درحال تخریب تدریجی هستند.

حکیم ایگدری افزود: برای بازسازی قدیمی ترین مجموعه اسبدوانی شمال واقع در گنبد، 20 میلیارد ریال اعتبار چند سال قبل درخواست شده است که تاکنون تخصیص نیافته است.

وی اظهار داشت: این مجموعه ها تحت نظارت شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور قرار دارد و نیاز است مسئولان کشوری به خواسته بحق علاقمندان به ورزش اسبدوانی استان پاسخ مثبت دهند.

وی با بیان اینکه سالانه در تمام مجموعه های اسبدوانی استان مسابقات کشوری برگزار می شود، گفت: ورزش سوارکاری از رشته مورد علاقه مردم استان است که با فرهنگ مردم عجین شده است.

ایگدری، نامناسب بودن پیست و زمین مسابقه مجموعه های اسبدوانی از جمله گنبد را از دغدغه های دیرینه دانست و گفت: زمین مسابقه خاکی و غیراستاندارد است که موجب آسیب دیدگی اسبها و چابکسواران می شود.

رئیس مجموعه اسبدوانی گنبد کاووس خاطرنشان کرد: برای مرمت زمین مسابقه پیشنهاد چمن کاری شد که هنوز اعتباری به این بخش تخصیص داده نشده است.

وی یادآور شد: دپار مسابقات نیز خراب و مربوط به دهه های قبل است و موجب مشکلاتی شده است که نیاز است مدرن و به روز شود.

حکیم ایگدری عنوان کرد: همچنین اصطبل های نگهداری اسبان مسابقه نیز خراب و فرسوده است و وضعیت مناسبی ندارد که

می تواند سلامت اسبها را به مخاطره اندازد.

وی اظهار داشت: داشتن سرویس های بهداشتی مناسب و جایگاه مناسب برای استقرار تماشاگران از دیگر دغدغه هاست که باید رفع شود.

رئیس مجموعه اسبدوانی گنبد کاووس بیان داشت: تماشاگران رکن اصلی مسابقات هستند و هر هفته شاهد حضور هزاران نفر از اقصی نقاط کشور و استان برای دیدن مسابقات هستیم.

وی با بیان اینکه درآمدهای مسابقات صرف هزینه های اجرای مسابقات می شود، گفت: هر هفته این هزینه ها در قالب جایزه بین سوارکاران، مالکان و مربیان اسبهای برتر توزیع می شود.

پنج میلیارد ریال جایزه در کورس اسبدوانی گنبد کاووس توزیع شد

رئیس مجموعه اسبدوانی گنبد کاووس کل جایزه این دوره کورس پاییزه مسابقات اسبدوانی گنبد کاووس را بیش از پنج میلیارد ریال اعلام کرد.

حکیم ایگدری خاطرنشان کرد: هر هفته بیش از 60 چابکسوار با اسبهای ورزشی از نژادهای مختلف در این مسابقات شرکت می کنند.

وی عنوان کرد: برگزاری این مسابقات در شناسایی چابکسواران برتر و شناسایی اسبهای اصیل ترکمن حائز اهمیت است و موجب توسعه این ورزش در منطقه می شود.

وی با اشاره به اینکه مجموعه اسبدوانی گنبد کاووس 40 هکتار وسعت دارد و دارای زمین های کشاورزی و .. است، گفت: عایدات ناشی از آن صرف حقوق و مزایای 11 پرسنل شاغل در این مجموعه می شود.

ایگدری تاکید کرد: با مرمت و نوسازی مجموعه های ورزشی اسبدوانی استان، این مجموعه ها در توسعه صنعت گردشگری و جذب گردشگری به منطقه نیز نقش موثری ایفاء خواهند کرد.