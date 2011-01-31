به گزارش خبرنگار مهر، از نگاه حدود 50 میلیون مشترکی که روزانه از موبایل برای برقراری ارتباطات خود استفاده می کنند بارش برف و باران نه تنها آب گرفتگی معابر و افزایش حجم ترافیک شهری را به دنبال دارد بلکه منجر به عدم برقراری موفق مکالمات و بروز اختلال در شبکه موبایل می شود که با نارضایتی بسیاری توام است.

اما اپراتورهای تلفن همراه در کشور با انجام تستهای مختلف روی شبکه های موبایل در این مواقع اعلام می کنند که از لحاظ فنی پدیده های جوی هیچ اثری بر شبکه های موبایل نداشته و با توجه به اینکه تجهیزات شبکه برای محیطهای بیرونی طراحی شده اند احتمال دارد که رفتار مشترکان در زمان برف و باران ایجاد اختلال در برقراری مکالمات را در برخی ساعات و مناطق خاصی سبب شود.

همراه اول: برف و باران تاثیری در شبکه موبایل ندارد

مجید مختارنیا مدیرکل بهینه سازی شبکه ارتباطات سیار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کیفیت شبکه موبایل همراه اول در روزهای برف و بارانی هفته های اخیر تفاوتی با گذشته از لحاظ میزان برقراری موفق مکالمات نداشته است اظهار داشت: با بارش برف و باران تیم های نگهداری شبکه همراه اول فعالیت بیشتری انجام می دهند که این امر برای مشترک محسوس نبوده و تاثیری در برقراری ارتباط وی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه تاثیر برف و باران تنها برای تیم نگهداری شبکه بیشتر خواهد بود و وظایف این گروه سنگین تر از قبل می شود ادامه داد: در مواقع برف و باران به لحاظ KPI و شاخص های ترافیکی، اتفاقی در شبکه نمی افتد.

مختارنیا تاکید کرد همراه اول ادعا ندارد که در کل تهران به طور کامل پوشش دارد و در کمتر از 10 نقطه در این شهر با عدم پوشش دهی کافی مواجه است اما اینکه در زمان بارش برف و باران شبکه موبایل مختل شود از لحاظ فنی صحیح نیست.

مدیرکل بهینه سازی شبکه ارتباطات سیار با بیان اینکه تاکنون گزارشی مبنی بر اختلال شبکه در روزهای برفی و بارانی اعلام نشده است تصریح کرد: عمده تجهیزات شبکه های موبایل برای محیط های بیرونی – outdoor– طراحی شده اند و این امر سبب می شود که پدیده های جوی تاثیری در عملکرد آنها ایجاد نکند.

وی با بیان اینکه میزان خرابی در شبکه موبایل تنها زمانی برای مشترک محسوس خواهد بود که این خرابی پایدار باشد گفت: خرابی های کمتر از یک ساعت در شبکه برای مشترکان محسوس نخواهد بود.

مختارنیا با اشاره به رفتار مشترکان در روزهای برفی و بارانی و با بیان اینکه بارش برف و باران از لحاظ حجمی ترافیک شبکه را افزایش می دهد اضافه کرد: چرا که در این ایام و در زمان پیک ترافیک در برخی محدوده ها میزان تقاضا برای استفاده از موبایل افزایش می یابد که این امر به افزایش بار ترافیکی شبکه منجر می شود.

مدیرکل بهینه سازی شبکه همراه اول با تاکید بر اینکه بروز برف و باران در چند روز گذشته تاثیر خاصی در کیفیت شبکه همراه اول نداشته است ادامه داد: تمامی تجهیزات شبکه موبایل از ابتدا برای محیط های بیرونی و مقاوم در برابر پدیده های جوی طراحی شده و روز به روز نیز این تجهیزات مدرنتر می شود.



ایرانسل: کیفیت شبکه مستقل از بازه های زمانی تست می شود

درهمین حال آرش کریم بیگی مدیر روابط عمومی اپراتور ایرانسل نیز در این باره به مهر گفت: ایرانسل با توجه به تجربیات سال های گذشته درهمه بازه های زمانی، مستقل از فصول مختلف سال به طور مرتب کلیه تجهیزات منصوبه در شبکه خود را مورد بازرسی و بررسی مداوم قرار می دهد تا قبل از اینکه مشکلی روی ارتباط مشترکان تاثیر بگذارد آن را رفع کند.

وی با بیان اینکه توسعه شبکه و ظرفیت ایجاد شده در شبکه ایرانسل همواره بیش از میزان رشد تعداد مشترکان است ادامه داد: با توجه به بررسی های به عمل آمده طی هفته های گذشته که شاهد بارش برف و باران در کشور بودیم میزان تماس های موفق شبکه ایرانسل بیش از 98 درصد بوده که این آمار نشان از موفقیت آمیز بودن تماس مشترکان در این بازه زمانی دارد.

کریم بیگی با تاکید براینکه همواره به طور متمرکز نسبت به تست کیفیت و وضعیت شبکه نظارت داریم گفت: در روزهای برفی و بارانی اخیر مواردی مبنی بر اختلال در مکالمات گزارش نشده است.

مدیر روابط عمومی شرکت ایرانسل با بیان اینکه مشترکان در صورت مشاهده اینگونه موارد موضوع را از طریق "مرکز تماس مشترکین ایرانسل " پیگیری کنند اضافه کرد: این مرکز به صورت 24 ساعته پاسخگوی سئوالات مشترکان خواهد بود. براین اساس مشترکان باید از خط خود با شماره 700 و از خطوط دیگر با شماره 09377000000 تماس بگیرند که مشکل از این طریق رسیدگی شود.

وی با تاکید براینکه ایرانسل تفاوتی در دوره های زمانی برای شبکه خود قائل نیست ادامه داد: گروههای فنی همواره آماده تست شبکه هستند و باید توجه داشت که تجهیزات شبکه موبایل نصب شده در محیطهای باز از نوع outdoor بوده و بارش برف و باران هیچ تاثیری درعملکرد آنها ندارد.

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گزارش: معصومه بخشی پور