  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۲۵

مجوز استخدام 450 نفر در خراسان شمالی صادر می شود

مجوز استخدام 450 نفر در خراسان شمالی صادر می شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان شمالی از صدور مجوز استخدام 450 نفر کارشناس برای جذب در دستگاههای دولتی این استان خبر داد.

ابوطالب شفقت در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با اعلام این مطلب اظهار داشت: هم اکنون با توجه به سفرهای شهرستانی که در سطح استان خراسان شمالی داشتم بیشترین دغدغه مردم منطقه اشتغال است که با تدوین سند اشتغال استان زمینه بکار گیری بسیاری از جوانان فراهم می شود.

وی تصریح کرد: به همین دلیل قرار شد، مجوز استخدام 450 نفر در دستگاههای اجرایی استان اخذ شود و با وجود این که کمبود نیروی اداری در بخش دولتی استان بیش از این است، اما می توان برخی فعالیتها را با مدیریت صحیح و به شیوه برون سپاری انجام داد.

نماینده دولت در خراسان شمالی با تاکید بر اینکه بودجه سال بعد استان باید تقویت شود، افزود: برای تقویت استان خراسان شمالی سهم بیشتری از بودجه را خواستاریم و براین اساس، هزار و 500 میلیارد ریال را به عنوان بودجه خراسان شمالی پیشنهاد داده ایم و منتظر تصویب و ابلاغ آن هستیم.

شفقت با تشریح پروژه هایی که در ایام الله دهه فجر در استان به بهره برداری می رسد یا کلنگ زنی می شود، عنوان کرد: 327 پروژه با صرف بیش از 308 میلیارد و 530 میلیون ریال بهره برداری می شود و عملیات اجرایی 52 پروژه نیز با اعتبار 325 میلیارد ریال آغاز می شود.
 
وی اضافه کرد: این پروژه ها اشتغالزایی 820 نفر را در استان به همراه خواهد داشت.
کد مطلب 1242967

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه