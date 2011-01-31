83 پروژه مخابراتی کردستان در دهه فجر افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد سعید احمدی شامگاه یکشنبه در نشست خبری ارسانه های جمعی استان کردستان، اظهار داشت: همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر 83 پروژه مخابراتی در مناطق شهری و روستایی استان کردستان به بهره برداری می رسد.

وی عنوان کرد: از مجموع پروژه های شرکت مخابرات استان کردستان که قرار است همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر افتتاح شوند تعداد 81 پروژه در مناطق روستایی و دو پروژه نیز در مناطق شهری واقع شده است که این مهم نشان از توجه شرکت مخابرات در راستای توسعه خدمات ارتباطی در مناطق روستایی کردستان است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان کردستان بیان داشت: برای ساخت و بهره برداری از 83 پروژه شرکت مخابرات استان کردستان اعتباری بالغ بر 65 میلیارد و 149 میلیون ریال از محل اعتبارت شرکت هزینه شده است.

احمدی افزود: از جمله مهمترین پروژه های که قرار است در این ایام افتتاح شوند می توان به تاسیس و راه اندازی مرکز 256 شماره ای، توسعه سایتهای تلفن همراه، واگذاری تلفنهای روستایی در مناطق شهری و روستایی استان کردستان اشاره کرد.

وی در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به وضعیت کنون مخابراتی استان کردستان گفت: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تنها هشت هزار شماره تلفن ثابت در کردستان واگذار شده بود که خوشبختانه در حال حاضر این آمار به 576 هزار شمار افزایش پیدا کرده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان کردستان در پایان سخنان خود به وضعیت تلفن همراه نیز اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر بیش از یک میلیون و 200 هزار شماره ظرفیت واگذاری تلفن همراه در استان کردستان ایجاد شده است که از این میزان تاکنون بالغ بر 791 هزار مورد آن به مردم واگذار شده است.