مشکلات روستاهای الحاقی به سنندج همچنان پابرجاست

جلال شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با توجه به یکی از مصوبات دور دوم سفر دولت چهار روستا در اطراف سنندج به نقطه شهری تبدیل شدند که علیرغم اجرایی کردن این مصوبه ولی متاسفانه وضعیت این روستاها و نحوه خدمت رسانی به آنها دچار مشکلات است.

وی افزود: یکی از درخواستهای اصلی شورای شهر همچنین ساکنین در این روستاها طی چند سال گذشته، ساماندهی وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز در این گونه مناطق بود که خوشبختانه در جریان سفر دولت به کردستان با الحاق آنها به سنندج موافقت شد ولی هم اکنون شرایط موجود نیز تغییر چندانی نکرده و نیازمند توجه جدی تر مسئولان استانی و شهرستانی است.

رئیس شورای اسلامی شهر سنندج با اشاره به مشکللات و نارسایی های متعدد در روستاهای الحاق شده به مرکز استان، خاطرنشان کرد: متاسفانه زیرساختهای لازم برای ارائه خدمات مختلف شهری در این روستاها فراهم نیست و شهرداری نیز با مشکلات مختلفی در این بخش مواجه شده است.

شریعتی خواستار همکاری و مشارکت تمام دستگاه های خدمات رسان برای ایجاد زیرساختهای لازم در خصوص وضعیت روستاهای الحاق شده به سنندج شد و بیان داشت: همکاری مسکن و شهرسازی و سایر شرکتهای خدمت رسان در این حوزه یک نیاز لازم و ضروری است و انتظار شورای شهر سنندج پیگیری این موضوع از سوی استاندار کردستان است.

وی در پایان گفت: با توجه به اینکه با الحاق شدن این چهار روستا به شهر سنندج و افزایش 60 هزار نفری جمعیت مرکز استان، ولی همچنان سرانه اعتبارات عمران شهری سنندج تغییری پیدا نکرده است و این وضعیت خدمت رسانی در سنندج به ویژه این چهار روستا و نقطه های شهدی سنندج را دچار مشکل کرده است.