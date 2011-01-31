عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- چین بر برقراری ثبات در مصر تاکید کرد.
- واشنگتن پست در گزارشی اعلام کرد: شمار زرادخانه های هسته ای پاکستان در چند سال اخیر به بیش از 100 سلاح رسیده است.
- آمریکا وعده اعطای کمکهای بیشتر را برای بازسازی هائیتی داد.
- تلویزیون مرکزی چین از اعزام یک فروند هواپیما به قاهره برای بازگشت توریستهای سرگردان در مصر خبر داد.
-"بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل متحد تاکید کرد: تظاهرات در مصر باید آرام و به شیوه ای صلح آمیز برگزار شود.
- بر اساس گزارش رسانه های غربی، رژیم صهیونیستی برای کمک به سرکوب تظاهرات مردم مصر به این کشور تسلیحات می دهد.
- گزارشها نشان می دهد که مبارک به ارتش دستور شلیک را به منظور کشتار معترضین داده است.
-"محمد البرادعی" از آمریکا خواست تا مبارک را رها کند.
-"عمرو موسی" دبیر کل اتحادیه عرب گفت : انقلاب تونس دور از عرب ها نیست.
- پاکستان اعلام کرد که درصدد آزاد کردن کارمند کنسولگری آمریکا در لاهور که منجر به کشته شدن سه نفر شد، نیست.
- گزارشها از افزایش جمعیت مسلمانان در اسپانیا حکایت دارد.
- لحظاتی پیش یک بمب گذاری انتحاری در پیشاور رخ داد که در نتیجه آن یک مقام ارشد پلیس محلی کشته شد.
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