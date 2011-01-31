اخبار کوتاه ورزشی از استان لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در هفته شانزدهم رقابتهای فوتبال لیگ دسته سوم باشگاههای کشور تیم داتیس خرم آباد در ورزشگاه تختی این شهر با نتیجه 3 بر 2 وحدت ایوان غرب ایلام را مغلوب کرد و با 33 امتیاز صدرنشینی خود در گروه چهارم را حفظ کرد.

برای تیم داتیس در این مسابقه حسین جودکی 2 گل و پویا عالیخانی یک گل به ثمر رساندند.

تیم فوتبال داتیس خرم آباد با این برد در یک قدمی صعود به مرحله دوم رقابتهای لیگ دسته سوم باشگاههای کشور قرار گرفت.

جدال تیم های خیبر متوسلیان پلدختر و دارتاک خرم آباد دیگر نمایندگان فوتبال لرستان در این مسابقات هم با برتری تیم خیبر پایان یافت.

در این دیدار که در ورزشگاه شهید سرمالیان پلدختر برگزار شد تیم خیبر در یک بازی خوب توانست با نتیجه 2 بر صفر دارتاک خرم آباد را شکست دهد و به رده سوم جدول صعود کند.

برای تیم خیبر در این دیدار مهدی محمودی در دقیقه 50 و هادی شیرازی در دقیقه 70 گلزنی کردند.

در جدول رده بندی این رقابتها داتیس خرم آباد 33 امتیاز صدرنشین است و تیمهای مقاومت مکریان مهاباد با 27، خیبر متوسلیان پلدختر با 24 و دارتاک خرم آباد و پالایش گاز ایلام با 23 در رده های دوم تا پنجم قرار دارند.

خرم آباد قهرمان پاورلیفتینگ لرستان

همچنین بنابر این گزارش تیم خرم آباد عنوان نخست مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی استان را کسب کرد.

در مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی استان که با شرکت 70 ورزشکار در سالن تختی خرم آباد برگزار شد تیم خرم آباد به عنوان نخست دست یافت و تیم های دورود و پلدختر دوم و سوم شدند.

در رده نوجوانان کیوان طاهری، علی رضایی نیا، امیر رضا خلیلی و آرین اسدی، در رده جوانان محسن و حمید پیامنی، احسان رضایی نیا، هادی سعیدی، بهروز حسنوند و فرهنگ مسیبیان و در رده بزرگسالان محمد باقری، علیرضا کرمی شاهیوند، محمد پاک روان، حامد سالاروند، محمدرضا برومند، مطلب و حمید دالوند و شاهرخ ایرانمنش عنوان های نخست را از آن خود کردند.

برترین های این رقابتها به عنوان تیم لرستان در مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی کشور که 18 بهمن ماه امسال در یاسوج برگزار می شود شرکت می کنند.

مسابقات آموزشگاههای متوسطه استان با قهرمانی ناحیه یک خرم آباد به پایان رسید

همچنبن در رقابتهای آموزشگاهی استان که با شرکت 24 تیم از شهرستان ها و مناطق استان به مدت 2 روز در سالن شهید توکل مصطفی زاده برگزار شد در دیدار پایانی تیم فوتسال ناحیه یک خرم آباد با نتیجه 3 بر 1 کوهدشت را شکست داد و به مقام قهرمانی رسید.

در دیدار رده بندی نیز تیم طرحان با شش گل از سد الیگودرز گذشت و عنوان سوم را از آن خود کرد.

به گفته داوود حسنوند مسئول برگزاری مسابقات نفرات برتر این رقابتها به تشخیص کادر فنی تیم فوتسال دانش آموزی مقطع متوسطه به اردوی این تیم جهت شرکت در رقابت های کشور که تابستان امسال برگزار می شود دعوت می شوند.

گفتنی است فرشاد نادری به عنوان داور نمونه این مسابقات انتخاب شد.