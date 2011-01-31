به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب این هفته از رقابت‎های والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور و در گروه "الف" نتایج قابل توجهی مانند شکست داماش و پیرزی ارتعاشات مقابل کرمانی رقم خورد با این حال جابه‌جایی در رده ابتدایی جدول سایر رده‎ها بدون تغییر ماند.

در دیدارهای برگزار شده این گروه سایپا با غلبه بر باریج اسانس کاشان هم شکست دور رفت خود را جبران کرد و هم اینکه به صدرنشینی چند هفته‎ای این تیم پایان داد و خود از رده دوم جدول صعود کرد. شاگردان حسین معدنی در دیداری دور از انتظار شکست برابر دانشگاه آزاد که در طول رقابت‎های دور رفت تنها یک بار موفق به کسب پیروزی شده بود را پذیرفتند با این حال در رده سوم جدول رده‌بندی باقی ماندند. همان طور که این پیروزی بزرگ هیچ تاثیری در جابه‌جایی دانشگاه آزاد از قعر جدول نداشت.

بازیکنان تیم هئیت والیبال کرمان بر عکس دور رفت که با پیروزی آغاز کردند و روند صعودی خوبی را هم طی آن دنبال کردند نتوانستند آغازگر خوبی در دور برگشت باشند. آنها در نخستین دیدار این مرحله اسباب رقم خوردن دومین پیروزی فصل ارتعاشات صنعتی را فراهم کردند اما نه خود رده چهارم را از دست دادند و نه حریف‌شان جایگاهی بهتر از هفتمی را تصاحب کرد.

در آخرین دیدار این گروه هم تیم پیشگامان کویر یزد در دیداری که تا ساعت 22:55 یکشنبه شب در خانه والیبال ادامه داشت مغلوب بانک کشاورزی شد اما جایگاه این دو تیم در جدول رده‎بندی بدون تغییر ماند.

برخلاف گروه "الف" نتایج به دست آمده در نخستین هفته مرحله برگشت مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تغییراتی را در میانه جدول گروه "ب" ایجاد کرد که طی آن ارومیه تاوان متحمل شدن شکست در آمل را با سقوط یک پله‌ای از رده سوم پرداخت کرد و جایگاه خود را به حریف پیروزش سپرد.

تیم پرسپولیس هم که تا پیش از این هفته تنها 3 برد در کارنامه‎اش ثبت کرده بود به خاطر پیروزی بزرگی و با ارزشی که در بندرامام و برابر حریف میزبان خود کسب کرده بود به رده پنجم ارتقا یافت و حریفش را با سقوط یک پله‎ای مواجه کرد.

البته سایر دیدارهای برگزار شده در این گروه هیچ تغییردر رده‎بندی تیم‌ها ایجاد نکرد. بر این اساس شاگردان پیمان اکبری که در آخرین دیدار برگزار شده از مرحله رفت موفق به صدرنشینی شدند با پیروزی قاطعی که در بندرعباس به دست آوردند جایگاه خود را تثبیت کردند. آلومینیوم المهدی تنها تیمی بود که در این هفته از رقابت‌ها حتی در یک گیم هم پیروز نشد اما این مسئله موجب از دست دادن رده هفتمی این تیم نشد.

گنبدی‌ها هم مرحله برگشت مسابقات والیبال لیگ برتر با همانند دور رفت با شکست برابر ابومسلم آغاز کردند. خراسانی‌ها با وجود پیروزی در این دیدار و هم امتیاز شدن با پیکان در رده دوم باقی ماندند. گنبدی‌ها هم که یکشنبه شب هفتمین باخت فصل خود را متحمل شدند در رده هشتم ماندند چون رده‌ای پائین‌تر از این نبود که به آن سقوط کنند.

نتایج به دست آمده در هفته هشتم (اول مرحله برگشت) مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و جدول رده‌بندی این رقابت‌ها به شرح زیر است:

* دانشگاه آزاد 3 - داماش گیلان یک

(25 بر 22)، (25 بر 19)، (18 بر 25) و (25 بر 23)

* آلومینیوم المهدی بندرعباس - صفر پیکان تهران 3

( 25 بر 15)، (25 بر 20) و (25 بر 15)

* کاله آمل 3 - ارومیه یک

(27 بر 25)، (23 بر 25)، (28 بر 26) و (25 بر 21)

* باریج اسانس کاشان 2 - سایپا البرز 3

(23 بر 25)، (28بر 26)، (23 بر 25)، (25 بر 14) دو (12 بر 15)

* پتروشیمی بندرامام 2 - پرسپولیس تهران 3

(20 بر 25)، (25 بر 20)، (25 بر 21)، (27 بر 29) و (15 بر 10)

* ارتعاشات صنعتی 3 - هیئت والیبال کرمان 2

(25 بر 18)، (12 بر 25)، (23 بر 25)، (25 بر 20)) و (14 بر 16)

* بازرگانی جواهری گنبد 2 - ابومسلم خراسان 3

(23 بر 25)، (23 بر 25)، (25 بر 20)، (25 بر 18) و (15 بر 12)

* بانک کشاورزی 3- پیشگامان کویر یزد یک

(25 بر 22)، (23 بر 25)، (25 بر 19) و (27 بر 29)

جدول رده‎بندی گروه "الف":

1- سایپا البرز (6 برد، 2 باخت، 14 امتیاز)

2- باریج اسانس کاشان (6 برد، 2 باخت، 14 امتیاز)

3- داماش گیلان (5 برد، 3 باخت، 13 امتیاز)

4- هیئت والیبال کرمان (5 برد، 3 باخت، 13 امتیاز)

5- پیشگامان کویر یزد (3 برد، 5 باخت، 11 امتیاز)

6- بانک کشاورزی (3 برد، 5 باخت، 11 امتیاز)

7- ارتعاشات صنعتی ایران ( 2 برد، 6 باخت، 10 امتیاز)

8- دانشگاه آزاد (2 برد، 6 باخت، 10 امتیاز)

جدول رده‎بندی گروه "ب":

1- پیکان تهران (6 برد، 2 باخت، 14 امتیاز)

2- ابومسلم خراسان (6 برد، 2 باخت، 14 امتیاز)

3- کاله آمل (5 برد، 3 باخت، 13 امتیاز)

4- ارومیه (4 برد، 4 باخت، 12 امتیاز)

5- پرسپولیس تهران (4 برد، 4 باخت، 12 امتیاز)

6- پتروشیمی بندرامام (4 برد، 4 باخت، 12 امتیاز)

7- آلومینیوم المهدی بندرعباس (2 برد، 6 باخت، 10 امتیاز)

8- بازرگانی جواهری گنبد (یک برد، 7 باخت، 9 امتیاز)