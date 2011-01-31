نبود برنامه ریزی مناسب مانع توسعه سرمایه گذاری در کردستان است

سید عماد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر برنامه مشخص و چشم اندازی بلند مدت برای تعیین وضعیت و جایگاه استان کردستان در راستای توسعه این استان وجود ندارد و نبود این برنامه ریزی خود مانع بزرگی در جهت جذب سرمایه گذاری به شمار می رود.

وی عنوان کرد: با توجه به وضعیت بسیار ضعیف استان کردستان در حوزه های مختلف به ویژه جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی و نرخ بالای بیکاری می طلبد که یک برنامه مشخص و چشم اندازی در جهت توسعه این دو بخش که زیرساخت اصلی پیشرفت همه جانبه استان کردستان به شمار می روند، تدوین و طراحی شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: متاسفانه نه تنها دولت در کردستان سرمایه گذاری چندانی در حوزه صنعت نداشته است بلکه زمینه ها و مشوق های لازم نیز برای جذب افراد سرمایه گذار در این استان نیز فراهم نیست و به همین دلیل افراد رغبت چندانی برای حضور در کردستان ندارند.

حسینی در ادامه از کلیه مدیران دستگاه ها و سازمان های دولتی استان کردستان خواست که ضمن جذب اعتبارات مناسب، زمینه های لازم برای حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی با تقویت زیرساخت های این بخش از جمله حمل و نقل، تسهیلات بانکی و همچنین امکانات مورد نیاز را فراهم کنند.

وی در پایان سخنان خود گفت: استان کردستان در تمامی بخش های دارای استعدادها و پتانسیل های بسیار خوبی است که در صورت تعیین چشم انداز مناسب و همچنین همکاری و تعامل بین مسئولان دولتی و سرمایه گذاران بخش خصوصی می توان طی چند سال آینده شاهد توسعه و پیشرفت این استان بود.