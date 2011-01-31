3 آموزشگاه بجنورد در دهه فجر به بهره برداری می رسد

جمشید عین بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: پروژه شش کلاسه نوده چناران با اعتبار هشت میلیارد ریال، پروژه پنج کلاسه چناران با اعتبار چهار میلیارد و 300 میلیون ریال و پروژه سه کلاسه شاه جاوید با اعتبار سه میلیارد و 200 میلیون ریال در این ایام به بهره برداری می رسد.

وی افزود: سه باب نماز خانه نیز در دبیرستان شاهد امام حسین(ع)، ومدارس راهنمایی ملکش وینگه قلعه این شهرستان با اعتبار اولیه 200میلیون ریال برای هر باب نمازخانه که از محل تملک و دارایی استان اعتبار داده شده است در ایام الله دهه فجر به بهره بردای می رسد.

این مسئول تصریح کرد: همزمان با 12 بهمن ماه و ورود تاریخی امام خمینی(ره) به ایران، هزار و 357 دانش آموز دختر این شهرستان در مراسم گلباران تمثال امام سرود پیروزی انقلاب می خوانند.



وی خاطر نشان کرد: هزار و 357 دانش آموز پسر این شهرستان نیز در 22 بهمن ماه با حضور در راهپیمایی سرود پیروزی انقلاب سر می دهند.

مدیر آموزش و پرورش بجنورد اذعان کرد: در این ایام هزار و 357 برنامه در سطح مدارس شهرستان بجنورد با حضور دانش آموزان برگزار می شود.



وی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه روز نمای انقلاب در سالن دبیرستان طالقانی شهرستان بجنورد، برگزاری 100 نمایشگاه در مدارس شهرستان در راستای بصیرت بخشی و برگزاری مسابقه نقاشی همگانی در مدارس شهرستان از جمله برنامه های این سازمان در یوم الله دهه فجر است.



وی همچنین از اعزام 400 دانش آموز مقطع دوم متوسطه شهرستان به منطقه غرب کشور خبر داد و گفت: به منظور اجرای طرح مکمل درس آمادگی دفاعی در تاریخ چهارم بهمن ماه، 400 نفر از دانش آموزان این شهرستان از سهمیه هزار و 360 نفری شهرستان به منطقه غرب کشور اعزام شدند.



وی افزود: سایر دانش آموزان نیز تا چهارم اسفند ماه سال جاری به این منطقه اعزام می شوند.



عین بیگی در خصوص روند اجرایی طرح ملی صبا در شهرستان بجنورد نیز گفت: بیش از 50 درصد از دانش آموزان سوم ابتدایی این شهرستان در این طرح شرکت کرده اند.



وی خاطر نشان کرد: در این طرح هزار و 662 دانش آموز دختر، هزار و 668 دانش آموز پسر و هزار و 700 دانش آموز مختلط این شهرستان مشمول اجرای این طرح می باشند.



وی در خصوص امکانات این طرح نیز گفت: دو استخر شهروند و کوثر این شهرستان برای آموزش شنا به این دانش آموزان در نظر گرفته شده است.

