هنرهای تجسمی کشور قدرت تسخیر بازارهای جهانی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته 10 بهمن‌ماه بخش جنبی سومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با عنوان "هفت هنر، هفت هنرمند" در تمام تالارهای خانه هنرمندان افتتاح شد.

حمید شاه آبادی، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم گفت: این شخصیت‌های گرانقدر ملی کشورمان در رشته‌های خود چهره‌های برجسته‌ای هستند و ما به وجود این چهره‌‌های فاخر و تاثیرگذار هنر ایران افتخار می‌کنیم.

وی در مورد جشنواره هنرهای تجسمی فجر گفت: کاروان یکساله فعالیت‌های هنرمندان تجسمی در آستانه دهه فجر آرام آرام در نگارخانه‌ها جای می‌گیرد و چهره‌ای از هنرهای تجسمی را به منصه ظهور می‌رساند. امیدواریم آنچه امروز شاهد هستیم به عنوان نمونه‌ای از خیل عظیم هنرمندان کشور و جلوه‌ای از هنر بزرگ هنرمندان باشد.

شاه‌آبادی افزود: این نمایشگاه و این صحنه‌هایی که شاهد هستیم، نمایانگر این ادعا است که هنر ایران قدرت تسخیر بازارهای کشور را دارد و می‌تواند با اقصی نقاط ایران ارتباط برقرار کند. امروز با خیل توانمندی‌های هنرمندان کشور می‌توانیم این صدا را فریاد بزنیم که هنر ما شایسته کسب بالاترین رتبه‌ها در جهان است و قدرت تسخیر بازارهای هنری را دارد.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد آنچه در جشنواره هنرهای تجسمی فجر ارائه شده است، بتواند این ادعا را ثابت کند که هنر ایران قدرت تسخیر بازارهای جهانی را دارد.

محمود شالویی، مدیر مرکز هنرهای تجسمی و رئیس موزه هنرهای معاصر با بیان اینکه هنرمندانی که آثار آنها به نمایش گذاشته شده است، معروف‌تر از آن هستند که احتیاجی به معرفی داشته باشند گفت: امیدوارم با دیدن آثار، خودتان را برای افتتاح اصلی در روز 17 بهمن در موزه هنرهای معاصر آماده کنید.

در پایان نیز تمام تالارهای بهار، تابستان، پاییز، زمستان، ممیز، میرمیران، و نامی با آثاری در زمنیه عکس، خوشنویسی، کاریکاتور، نگارگری، نقاشی، پوستر و سفال از هنرمندانی مانند علی فریدونی، جلیل رسولی، بهمن عبدی، محمدعلی رجبی، غلامعلی طاهری، محمد خزایی و منیِژه آرمین افتتاح شد.