پل بزرگ ولی عصر ساری از اعتبارات شهرداری ساری احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی بهروش شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری افزود: اجازه ندهیم مسئولان استانی در روز افتتاح پل میدان ولی عصر ساری به سخنرانی بپردازند، وقتی اعتبار این پروژه ملی نبوده نباید آن را پروژه ملی خطاب کنند چون هزینه ای نکرده اند.

وی با بیان اینکه اعتبار این پروژه از محل اعتبارات شهرداری ساری احداث شده افزود: مردم شهر از ما توقع دارند و روز شنبه باید با اتمام حجت با مسئولان، به مردم بگوییم هیچ یک از وعده مسئولان استانی عملی نشده است.

عضو شورای شهر ساری، خواستار استقرار واحد بهداشت در شهرداری برای خدمات رسانی به خانواده کارگران شهرداری شد و افزود: کارگران شهرداری توان پرداخت هزینه درمان ندارند و این مسئله می تواند هدیه ای در دهه فجر به کارکنان شهرداری باشد.

فرامرز نقیبی با بیان اینکه گوش مسئولان سنگین شده تصریح کرد: هرچه مسئولیت بالاتر می رود انگار گوش مسئولان سنگین تر می شود شاید به خاطر رطوبت مازندران است.

عضو شورای شهر ساری اظهار داشت: این پروژه ملی با پول مردم ساری ساخته شد و جای تاسف است برای کسانی که مسئولیت ملی دارند و نگاه ملی به این پروژه ساری نداشتند.

وی با اشاره به اخراج شدن برخی کارگران به دلیل اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد در شهرداری ساری خاطرنشان کرد: عده ای از کارگران با اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود از کار اخراج شده اند.

رئیس شورای شهر ساری نیز از افتتاح پل روگذر میدان ولی عصر ساری در روز شنبه آتی خبر داد.

مهدی رضایی فرح آبادی افزود: شنبه هفته آینده پل روگذر میدان ولی عصر ساری افتتاح و همزمان با آن پل دوم هم آغاز به کار خواهد کرد.

وی با اشاره به بهره برداری از پارک شمس در دهه فجر اظهار داشت: فاز نخست سالن ورزشی محله آذربایجانی ها با اعتبار بالغ بر 900 میلیون تومان به اتمام رسیده و فاز دوم آن با اعتبار بیش از یک میلیارد تومان در سه ماه نخست سال آینده اجرایی می شود.