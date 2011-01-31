به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پیگیری نزدیک رویدادهای اخیر در قاهره و دیگر شهرهای اصلی مصر در طول چند روز گذشته، کمیته بینالمللی صلیب سرخ در خصوص کشته و مجروح شدن شهروندان مصری در نتیجه افزایش خشونتها اظهار تأسف نموده و نگران است که افزایش خشونت به تلفات بیشتر ختم شود.
بئاتریس مژوان-روگو، رئیس عملیات کمیته بینالمللی صلیب سرخ درخاورمیانه دراین رابطه گفت: کمیته بینالمللی صلیب سرخ از مقامات، تظاهرکنندگان و دیگرانی که دراین وقایع حضور دارند میخواهد تا همواره برای حق حیات وکرامت انسانی دیگران احترام قائل شوند. حقوق مجروحان و پرسنل، وسایل نقلیه و تأسیسات درمانی نیز بایستی توسط تمام افراد رعایت شود. همچنین نیروهای امنیتی باید استانداردهای بینالمللی حاکم بر کاربرد زور برای اعاده نظم و قانون را بهکار بندند. باید با کسانی که بازداشت و زندانی شدهاند بر اساس قانون رفتار شود.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ از آغاز جنگ جهانی دوم در مصر فعالیت میکند و در بیشتر این دوره در این کشور حضوری مستمر داشته است. این سازمان در کنار دیگر فعالیتهای خود از جمعیت هلال احمر مصر نیز پشتیبانی کرده و به آن سازمان کمک میکند تا برای شرایط اضطراری احتمالی در مرز این کشور با نوار غزه طرح "برنامهریزی برای حوادث اضطراری" را راهاندازی نماید. سازمان همچنین به مردم مصر و پناهندگانی که از شاخ آفریقا به این کشور آمدهاند کمک میکند تا ارتباط خود را با خانوادههایشان که ساکن یا محبوس در خارج از کشورند حفظ نمایند.
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