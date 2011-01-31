96 پرونده قاچاق کالا در لرستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الله بیرانوند شامگاه یکشنبه در کمیته پیشگیری قاچاق کالا در استان در سخنانی اظهار داشت: این کالاهای قاچاق شامل لوازم خانگی، پوشاک، کیف، کفش و سیگارت بوده است.

وی ادامه داد: ارزش تخلفاتی این میزان کالای قاچاق بالغ بر 234 میلیون و 225 هزار و 400 ریال بوده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان یادآور شد: سازمان بازرگانی کار نظارت و بازرسی در جهت جلوگیری از قاچاق کالا در حوزه صنفی را به عهده دارد و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

بیرانوند به برنامه های پیشگیری این سازمان در این زمینه جلوگیری از قاچاق کالا اشاره کرد و افزود: آموزش و اطلاع رسانی ویژه تشکل های صنفی، تشدید بازرسی ها، استفاده از نیروهای بازرس افتخاری به صورت نامحسوس، راه اندازی شبکه بازرسی و نظارت مردمی تحت عنوان شبنم، تسهیل تجارت خارجی، انعکاس گزارش های پیرامون موانع تعرفه ای و رصد کردن اثرات وضع تعرفه بر تولیدات داخلی استان جهت حمایت از این تولیدات از جمله برنمه های این سازمان در این زمینه است.