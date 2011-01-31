مشکل اصلی مسکن مهر در کردستان ضعف مالی متقاضیان است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، عبدالجبار کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: ضعف مالی افراد متقاضی مسکن مهر یکی از مشکلات اجرایی کردن این طرح در استان کردستان به شمار می رود و به همین دلیل میزان پیشرفتهای صورت گرفته در این استان رضایتبخش نیست.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه بخش زیادی از متقاضیان مسکن مهر در استان کردستان از اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه هستند، در نتیجه توان مالی آنها در راستای تامین آورده شخصی پائین است و این مسئله باعث کند شدن روند ساخت و بهره برداری از واحدهای مسکن مهر در کردستان شده است.

نماینده مردم شهرستانهای سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وزارت مسکن و شهرسازی باید متقاضیان مسکن مهر در این استان را در دو بخش آماده سازی زمین و فزایش تسهیلات ساخت مسکن به صورت ویژه همکاری کند تا مردم کردستان نیز از این طرح بسیار خوب در جهت خانه دار شدن بهره مند شوند.

کرمی با اشاره به لزوم ساماندهی سایر تعاونی های مسکن موجود در شهر سنندج گفت: در حال حاضر چندین تعاونی وابسته به اقشار مختلف در شهر سنندج با بیش از 10 تا 15 سال سابقه تشکیل شده اند ولی علیرغم خرید زمین و به دلایل نامشخص موفق به ساخت و ساز نمی شوند.

وی در پایان خواستار توجه جدی تر مسئولان در جهت ساماندهی وضعیت این تعاونی ها با بیش از 10 هزار نفر عضو شد و بیان داشت: متاسفانه در دهه گذشته و به دلیل نبود نظارت های لازم از سوی دستگاه های متولی بخش زیادی از زمین های خریداری شده برای ساخت و ساز توسط این تعاونی ها خارج از محدوده شهر بوده و به همین دلیل نیز علیرغم گذشت زمان زیادی تاکنون این وضعیت ساماندهی نشده است و می طلبد که این موضوع به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد.