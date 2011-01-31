به گزارش خبرنگار مهر، امسال برای دومینبار به صورت اینترنتی پیشفروش بلیتهای بخشهای مختلف جشنواره فیلم فجر انجام شده است و متقاضیان از نهم بهمنماه برای تهیه بلیت به سینما فلسطین آمدهاند. گویا این شکل فروش هیچ تغییری در صفهای طولانی که سالهای گذشته مخاطبین علاقمند به سینما ایجاد میکردند، به وجود نیاورده است.
یک دانشجوی معماری که ساعتها در صف سینما فلسطین ایستاده است با عصبانیت، میگوید: سال گذشته پس از خرید اینترنتی به پردیس سینمایی ملت رفتیم و در این سالن بلیتها را تهیه کردیم. به دلیل فضای بزرگی که این مجتمع سینمایی دارد و امکانات بیشتر ما با دردسر کمتری روبرو بودیم. اما امسال دوباره مانند دورههای گذشته این فضا به سینما فلسطین واگذار شده است و من از صبح خیلی زود در صف حضور دارم. این سالن امکانات کمی دارد و مکان مناسبی برای فروش بلیتها نیست.
وی ادامه میدهد: من برای دو بخش مسابقه سینمای ایران و نوعی نگاه بلیت تهیه کردم. با این وجود که هنوز مانند گذشته جدول فیلمها مشخص نشده است، نمیدانم با وجود این ساعتهای طولانی که در صف قرار داریم چه فیلمهای را قرار است در بخش مسابقه ببینم.
تعداد خانمها کمتر از آقایان است. خانمی که دانشجوی رشته ارتباطات است درباره بلیتهایی که پیشخرید کرده میگوید: من دو بخش مسابقه سینمای ایران یک و دو را خریداری کردم. بیشتر به این دلیل که علاقمند بودم فیلمهای "جدایی نادر از سیمین" اصغر فرهادی، "گزارش یک جشن" ابراهیم حاتمیکیا، "سیزده 59" سامان سالور و یک فیلم دیگر را ببینم. اما با هزینهای که کردهام مجبورم برای دیدن همین چهار فیلم پول بلیت فیلمهای دیگر را هم پرداخت کنم. البته بلیت بخش خارج از مسابقه را نیز تهیه کردم و فکر میکنم فیلمهای خوب با وضعیتی که امسال برای جشنواره به وجود آمده در این بخش وجود داشته باشد.
خانمی که تحصیلات سینمایی دارد میگوید: من فقط بلیت بخش مسابقه سینمای ایران را به خاطر دیدن فیلمهای اصغر فرهادی، حاتمیکیا و مهرجویی تهیه کردم. قیمت بلیتها بالا است،علاقمند بودم بلیتهای بخش نوعی نگاه را هم خریداری کنم.
یکی دیگر از دانشجویان هنر که در صف آقایان ایستاده است با انتقاد به وضعیت فروش اینترنتی میگوید: جالب است من بلیتها را به صورت اینترنتی خریداری کردم اما باز مانند سالهای گذشته ساعتهای زیادی باید در صف بمانم. برای بخش مسابقه سینمای ایران اقدام به خریداری بلیت کردم اما حالا که نهم بهمنماه است هنوز نمیدانم چند فیلم در این بخش حضور دارد و هیچ جدولی مشخص نیست.
جوانی که مهندس متالوژی و بسیار علاقمند به سینما است، چند سال است برای دیدن آثار مورد علاقه خود به جشنواره فجر میآید، او با اشاره به وجود آثار سخیف در شبکه نمایش خانگی میگوید: امسال بلیت بخشهای مسابقه سینمای ایران یک و دو و بخش نوعی نگاه را خریداری کردم. این روزها تعدد آثار سخیف ویدئویی در شبکه نمایش خانگی باعث شده که مخاطبین سینما کمتر شوند. من ترجیح دادم برای مبارزه با اینگونه آثار امسال دوستانم را ترغیب کردم تا بلیت بیشتر بخشهای جشنواره را خریداری کنند.
در میان این جمع یکی دیگر از دانشجویان هنر میگوید: جالب است سایت پیشفروش بلیتهای جشنواره ساعت 20 روز هشتم بهمنماه بسته شد، اما همان شب آقای میرزاخانی در برنامه هفت تعدادی فیلم را در بخش مسابقه اعلام کرد، در این برنامه تاکید شد معاون سینمایی عنوان کرده 50 درصد به ظرفیت این بخش اضافه میشود. در همین برنامه از افزایش تعداد آثار در بخش نوعی نگاه هم خبر دادند. این خبر نزدیک به نیمه شب اعلام شد در صورتی که دیگر امکانی برای خرید بلیت نداشتم. نمیدانم این بیبرنامگی تا کی باید ادامه داشته باشد؟
خانمی بازنشسته به همراه دخترش درباره بخش نوعی نگاه میگوید: من فقط بلیتهای این بخش را خریداری کردم زیرا کارگردان و بازیگران مورد علاقه ما در این بخش فیلم دارند. جوان دیگری که دانشجوی رشته نمایش است، عنوان کرد: من زمانی که بلیت مسابقه سینمای ایران را خریداری کردم روزهای ابتدایی آغاز پیشفروش بود باور کنید با دیدن لیست دوم فیلمها و حضور برخی کارگردانها از خریدن آنها پشیمان هستم.
برای ادامه گزارش از این اولین روز پیشفروش با هماهنگی مدیر روابط عمومی جشنواره وارد سالن سینما فلسطین شدیم که در راهروهای آن عکسهایی از کارگردانان و بازیگرانی که قرار است امسال مراسم بزرگداشتشان برگزار شود نصب شده بود. در این بخش کدهایی که مخاطبین زمان خرید بلیت در دست داشتند توسط بلندگویی اعلام میشد و فرد مورد نظر برای تهیه بلیت به باجه مشخص شده مراجعه میکرد.
آقای ترکیان مسئول فنی پیش فروشهای بلیتهای جشنواره فجر میگوید: هر سال که پیشفروشها انجام میشود لیست فیلمها هنوز مشخص نشدهاند. امسال فیلمهای زیادی برای حضور در جشنواره به دبیرخانه ارائه شده به همین دلیل تا این لحظه هیچ جدولی مشخص نشده است. البته کسانی که اهل جشنواره هستند این موضوع را کاملا میدانند. اما امسال مردم در کنار دانشجویان برای تهیه بلیت اقدام کردهاند. به همین دلیل شاید اطلاعات عمومی مردم در این زمینه کم باشد.
وی درباره اعتراض برخی از مخاطبین برای وجود این صف طولانی میگوید: تمام بلیتهای خریداری شده ثبت شدهاند. هیچ دلیلی وجود ندارد که این افراد از سر صبح بیایند در صف بایستند، دوستان میتوانند تا روز 12 بهمنماه برای تهیه بلیت به سینما فلسطین بیایند و هیچ عجلهای وجود ندارد. امسال ما برای فروش بلیتها حدود 50 درصد با افزایش مخاطب روبرو بودیم. البته سال قبل در پردیس سینمایی ملت فضا بیشتری در اختیار داشتیم.
ترکیان درباره قیمت بلیتها میگوید: بهای بلیت بخشهای مسابقه سینمای ایران یک و دو، نوعی نگاه و خارج از مسابقه هر سری 44 هزار تومان، بینالملل 32 هزار تومان، ویدئویی و دیگر بخشها 22 هزار تومان تعین شده است. در بخش مسابقه سینمای ایران، نوعی نگاه و خارج از مسابقه 20 درصد تخفیف برای دانشجویان و برای بخشهای دیگر 50 درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.
وی درباره استقبال مخاطبین از بخشهای مختلف جشنواره عنوان میکند: کل فروش ما 4500 سری بوده که حدود 3500 سری آن مربوط به فیلمهای بخشهای مسابقه و بقیه به بخشهای دیگر مربوط میشود. البته همیشه از بخشهای سینمای ایران استقبال زیادی میشود و بخشهای سینمای آسیا و بینالملل با کمترین مخاطب روبرو هستند.
دو دانشجوی رشته عکاسی و زبان انگلیسی که به نوبت تهیه بلیت رسیدهاند درباره علاقمندی خود به بخشهای مختلف جشنواره میگویند: ما چند سری بخش مسابقه سینمای ایران یک و دو و نوعی نگاه را خریداری کردیم. فیلمهای "اسب حیوان نجیبی است" و فیلم تهمینه میلانی در بخش نوعی نگاه حتما ارزش دیدن دارند.
جالب است در میان بیشتر این علاقمندان و دانشجویان تنها تعداد محدودی بلیتهای بخش فیلمهای اول را خریداری کردهاند و با وجود اینکه از بیشتر افرادی که در صف ایستاده بودند سوال کردم، بخش بینالملل و سینمای آسیا هیچ خریداری نداشت.
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