کاهش 5درصدی کرایه تاکسی‌ در شب/ اصرارشورا بر افزایش نرخ سرویس مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر در حاشیه جلسه امروز شورا با اشاره به اعتراضات فرمانداری به برخی از مصوبات شورای شهر گفت: فرمانداری در خصوص پیشنهاد تامین بودجه فاضلاب شهر تهران در سال 90 معترض بود که ما پس از بررسی آن در جلسات مشترک کمیسیون برنامه و بودجه و فرمانداری به این جمع‌بندی رسیدیم که نکته‌ای که ما در مصوبه شورا مطرح کردیم حق انشعاب است و در مورد حق آب‌ بها بحثی نداریم.

وی ادامه داد: نرخ کرایه تاکسی‌ها در شب نیز یکی از موارد اعتراض فرمانداری بود که شورا افزایش 20 درصدی را اصلاح و افزایش 15 درصدی را مصوب و نهایی کرد.

دانشجو با بیان اینکه شورا در خصوص اعتراض فرمانداری به افزایش نرخ سرویس مدارس در مواضع خود پافشاری کرد، ادامه داد: براساس مصوب سرویس مدارس افزایش 15 درصدی را خواهند داشت. همچنین در مورد تاکسی‌های بین شهری تهران همانند تاکسی‌های خطوط میدان تجریش تا کرج و میدان آزادی تا اسلامشهر 20 درصد به نرخ قبلی کرایه‌ها افزوده شد.

سخنگوی شورای شهر با اشاره به اعتراض فرمانداری به نرخ کرایه اتوبوس‌های بخش خصوصی، گفت: فرمانداری با توجه به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سوخت به اتوبوس‌های بخش خصوصی خواستار آن بود که هیچ افزایشی شامل کرایه‌های اتوبوس‌های بخش خصوصی نشود که در مصوبه شورا نیز این مورد پیش بینی شده بود که در صورتی که دولت در این حوزه شهرداری را حمایت کند، افزایشی رخ ندهد.

وی با بیان اینکه در جلسه امروز پیشنهادات شهرداری تهران در خصوص افزایش نرخ اضافه تراکم برای سال 90 مورد بررسی قرار گرفت، گفت: براساس مصوبه شورای شهر حداکثر افزایش تراکم 5/13 درصد است که شهرداری خواستار آن بود این محدودیت برداشته شود که متوسط وزنی برای این پیشنهاد در نظر گرفته نشده بود و شورا نیز خواستار آن شد که پس از مطرح شدن این پیشنهاد در کمیسیون عمران با در نظر گرفتن متوسط وزنی این پیشنهاد مورد تایید یا رد قرار گیرد.

دانشجو با اشاره به اینکه بودجه سال 90 شهرداری به طور غیررسمی به شورا ابلاغ شده است، گفت: شورا تصمیم گرفت تا زمانی که شهرداری به طور رسمی بودجه را به شورا ابلاغ کند در جلسات غیرعلنی بودجه را مورد بررسی قرار دهد.

وی ادامه داد: جلسه سه شنبه این هفته به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود زیرا بیم آن می‌رود که بررسی موارد مطرح شده در لایحه بودجه در صورت انعکاس در سطح جامعه باعث نگرانی‌هایی شود و شورا همانند سنوات گذشته بدون حضور خبرنگاران بودجه را بررسی می‌کند.