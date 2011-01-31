اجرای مستمر طرح امنیت محله محور در پایتخت

سرهنگ محسن خانچرلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: اجرای طرحهای امنیت محله محور و پاکسازی نقاط آلوده در سطح پایتخت همچنان تا پاکسازی کامل پایتخت ادامه دارد.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح در چندین مرحله بسیاری از سارقان، معتادان پر خطر، کارتن خوابان، اراذل و اوباش و فروشنده های مواد مخدر در نقاط مختلف شهر دستگیر شدند.

رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد: تا کنون با اجرای طرحهای امنیت محله محور 32 دستگاه خودرو، 87 دستگاه موتورسیکلت توقیف و هشت دستگاه خودرو، 9 دستگاه موتورسیکلت مسروقه، 780 حلقه سی دی غیر مجاز، 32 قبضه سلاح سرد و 688 گرم مواد مخدر کشف و ضبط شده است.



