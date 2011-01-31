  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۴۳

اجرای مستمر طرح امنیت محله محور در پایتخت

اجرای مستمر طرح امنیت محله محور در پایتخت

رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی تهران بزرگ از استمرار اجرای طرح امنیت محله محور در پایتخت خبر داد و گفت: با اجرای این طرح تعداد زیادی از سارقان و معتادان پرخطر دستگیر شده اند.

سرهنگ محسن خانچرلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: اجرای طرحهای امنیت محله محور و پاکسازی نقاط آلوده در سطح پایتخت همچنان تا پاکسازی کامل پایتخت ادامه دارد.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح در چندین مرحله بسیاری از سارقان، معتادان پر خطر، کارتن خوابان، اراذل و اوباش و فروشنده های مواد مخدر در نقاط مختلف شهر دستگیر شدند.

رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد: تا کنون با اجرای طرحهای امنیت محله محور 32 دستگاه خودرو، 87 دستگاه موتورسیکلت توقیف و هشت دستگاه خودرو، 9 دستگاه موتورسیکلت مسروقه، 780 حلقه سی دی غیر مجاز، 32 قبضه سلاح سرد و 688 گرم مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

 

کد مطلب 1242989

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه