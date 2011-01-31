76 هزار بازرسی از واحدهای صنفی لرستان صورت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، حجت الله بیرانوند در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: تاکنون 76 هزار و 978 مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان در راستای اجرای طرح ویژه نظارتی هدفمندکردن یارانه ها صورت گرفته است.

وی افزود: همچنین از آغاز اجرای این طرح تاکنون هفت هزار و 442 فقره پرونده تخلفاتی در استان تشکیل شده است.

4200 گزارش مردمی در زمینه تخلفات واحدهای صنفی

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت، ارائه ندادن فاکتور و احتکار کالا و خدمات را از جمله موارد تخلفاتی این واحدهای صنفی عنوان کرد و اظهار داشت: مردم می توانند همچنان این گونه تخلفات واحدهای صنفی، تولیدی و خدمات را به شماره تلفن 124 ستاد خبری سازمان بازرگانی استان لرستان اطلاع دهند .

بیرانوند خاطر نشان کرد: خوشبختانه مردم استان در راستای اجرای این قانون و شناسایی واحدهای متخلف همکاری خوبی با سازمان بازرگانی دارند به طوری که در این مدت چهار هزار و 204 مورد گزارش مردمی به ستاد خبری سازمان ارسال شده است.

معرفی چهار واحد متخف به تعزیرات حکومتی استان

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان همچنین در ادامه سخنان خود از معرفی چهار واحد صنفی متخلف استان در راستای اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمند کردن یارانه ها به تعزیرات حکومتی خبر داد.

بیرانوند افزود: این واحدها شامل دو واحد عرضه لاستیک، یک واحد فروشگاه بزرگ و یک واحد آژانس مسافربری بوده است.

وی ارزش تخلفاتی این واحدها را 132 میلیون و 280 هزار ریال عنوان کرد و گفت: واحد آژانس مسافربری نیز به علت اضافه دریافتی از مسافران به عنوان واحد متخلف شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

نانوایان برتر لرستانی شناسایی می شوند

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: نانوایان برتر استان به صورت محله ای پس از بالا بردن کیفیت نان خود شناسایی می شوند.

بیرانوند یادآور شد: مردم محلات مختلف استان لرستان می توانند نانوای برتر محله خود به شماره تلفن 124 ستاد خبری سازمان بازرگانی استان و شماره 2204028 شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 12 استان لرستان معرفی کنند.

وی افزود: پس از معرفی نانوایان برتر، گروهی از سازمان بازرگانی استان با گشت مشترک با دیگر دستگاههای مرتبط نسبت به دلایل معرفی نانوای برتر و صحت آن اقدام می کنند.

تقدیر از نانوایان برتر در جشنواره نان

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان تصریح کرد: پس از ارزیابی و معرفی این نانوایان به عنوان واحدهای برتر، در جشنواره نان که قرار است تا پایان سال جاری در استان برگزار شود، از این واحدهای برتر تقدیر می شود.

بیرانوند اظهار داشت: همچنین به منظور بالا بردن کیفیت نان در سطح استان، دلایل موفقیت و برتری این واحدها به دیگر نانوایان استان اطلاع رسانی خواهد شد تا آنها نیز از این تجربیات به خوبی استفاده کنند.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان ابراز امیدواری کرد که با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح قیمت ها بتوان نسبت به افزایش کیفیت نان در سطح استان اقدام کرد تا مردم نان با کیفیت تحویل گیرند.