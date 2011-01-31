68 طرح و پروژه عمرانی در سنندج افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، عزیزالله رضاعی شامگاه یکشنبه و در جلسه ستاد هماهنگی برنامه های گرامیداشت دهه مبارک شهرستان سنندج، اظهار داشت: با توجه به همکاری و مشارکت دستگاه های مختلف اداری قرار است که 68 طرح و پروژه عمرانی در ایام الله دهه مبارک فجر افتتاح می شود.

وی عنوان کرد: این تعداد پروژه و طرح عمرانی در شهرستان سنندج با صرف اعتباری بالغ بر 192 میلیارد ریال و در بخش های مختلف عمران شهری و روستایی، کشاورزی، آبیاری تحت فشار در زمین های کشاورزی، منابع طبیعی، برق رسانی، مراکز آموزشی و مدارس و مراکز خدمات درمانی و بهداشتی به بهره برداری می رسد.

معاون امور عمرانی فرماندار شهرستان سنندج بیان داشت: با بهره برداری از این میزان پروژه و طرح عمرانی در ایام الله دهه مبارک فجر سال جاری در شهرستان سنندج، بخش زیادی از مردم ساکن در مناطق شهری و روستایی این شهرستان از نتایج آنها به صورت مستقیم بهره مند می شوند.

رضاعی در ادامه با اشاره به دیگر برنامه های ایام الله دهه مبارک فجر در شهرستان سنندج خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقات فرهنگی، ورزشی و هنری، مراسم شب شعر، برپایی مراسم های مردمی، جشن انقلاب در روستاها، غبارروبی مزار شهدا و دیدار با خانواده های معظم شهدا و ایثارگران سنندج، به صدا درآمدن زنگ انقلاب در تمامی مدارس همزمان با لحظه ورود امام راحل (ره) به میهن اسلامی در 12 بهمن از جمله دیگر برنامه های است که در این ایام افتتاح و به بهره برداری می رسند.