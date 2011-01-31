راه و ترابری به تعهدات خود در شهر سمنان عمل نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سید کاظم شجاعی شامگاه یکشنبه در نشست نماینده سمنان در مجلس با اعضای شورای اسلامی شهر سمنان گفت: اداره کل راه و ترابری استان پاسخگوی مردم، مسئولان و شورای شهر سمنان نیست.

وی با اشاره به نیمه تمام ماندن برخی از پروژه های مصوب دور اول و دوم سفر هیئت دولت به استان سمنان اظهار داشت: مسئولان باید در جذب اعتبارات مصوبات سفر و اجرایی کردن سریعتر آن تلاش کنند.

سید کاظم شجاعی با اشاره به تعطیلی پروژه ها به خصوص پروژه آب گرم که در جذب گردشگران و بهره مند شدن مردم از مزایای آن موثر است، گفت: این مسئله به نفع مردم سمنان نیست و باید در جهت احیای این منطقه گردشگری اقدام شود.

کارخانه های آلاینده سمنان باید منتقل شوند

شجاعی گفت: متاسفانه وجود برخی از کارخانه ها و شرکتهای آلاینده از جمله شرکت فروسیلیس در سمنان سلامت مردم را به خطر انداخته و باید این شرکت با همکاری مسئولان به خارج از حوزه استحفاظی انتقال یابد.

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان با تاکید بر بکارگیری نیروهای بومی و با تجربه در دستگاههای اجرایی گفت: مردم از نمایندگان مجلس و اعضای شوراهای اسلامی در رشد و توسعه سمنان و به کارگیری نیروهای بومی انتظارات فراوان دارند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر سمنان نیز در این جلسه گفت: مردم سمنان مردمانی نجیب، قانع، سخت کوش بوده و از نظر علمی، اقتصادی و سیاسی در کشور مطرح و در تمامی نقاط کشور مشغول به خدمت گذاری به مردم هستند.

ابوالفضل همتی با اشاره به وجود توانمندی ها و ظرفیتهای شهر سمنان و تقدیر از مسئولان استان در جذب اعتبارات لازم گفت: قطعا توسعه سمنان و پویایی اقتصاد سمنان و ریشه کن کردن بیکاری در شهرستان با جذب اعتبارات بیشتر و اجرای طرحهای مهم تاثیرگذار است.

وی با بیان اینکه 80 درصد از مشکلات مردم مربوط به مشکل اشتغال و بیکاری است، گفت: با توجه به وجود شهرکهای صنعتی و معادن مختلف توجه به تولید کنندگان و احیای صنایع یک ضرورت است.

برخی از دستگاههای اجرایی در استان عدالت را رعایت نکرده اند

همتی با بیان اینکه متاسفانه برخی از دستگاههای اجرایی در استان عدالت را رعایت نکرده به گونه ای که به مرکز استان ظلم شده است اظهار داشت: نباید مرکز استان را با سایر شهرستانها مقایسه کرد.

وی ادامه داد: باید مرکز استان را با مراکز استانهای هم تراز مقایسه کرد که ما از این لحاظ مظلوم واقع شده ایم و شورا بر حسب وظایف نسبت به این نابرابری از دستگاههای اجرایی پاسخ لازم را می خواهد.

نائب رئیس شورای اسلامی سمنان بر شفاف سازی نحوه توزیع اعتبارات شهرستانها توسط دستگاههای اجرایی تاکید کرد و گفت: امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی مردم از بینش سیاسی خوبی برخوردارند و توسعه و خدمات ارائه شده توسط مسئولین را مورد قضاوت خود قرار می دهند.