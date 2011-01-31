به گزارش خبرنگار مهر، 21 سال از ساخته شدن فیلم سینمایی "هامون" به کارگردانی داریوش مهرجویی می‌گذرد. در طول این سال‌ها "هامون" به فیلم کالت بسیاری از دوستداران سینما تبدیل شده است. شاید در تاریخ سینمای ایران هیچ فیلمی را نتوان سراغ گرفت که این چنین عده‌ای را مشتاق و عاشق خود کرده باشد. البته شاهد این عشق و علاقه نسبت به فیلم‌های مسعود کیمیایی هم بوده‌ایم اما بیشتر علاقمندان به فیلم‌های کیمیایی به خود کارگردان علاقه و ارادت ویژه‌ داشته و دنیا و جهان‌بینی خاص او را می‌پسندند.

اما قصه "هامون"، قصه دیگری است. دلدادگی دوستداران "هامون" به همذات‌پنداری آنها با حمید هامون باز می‌گردد. همذات‌پنداری با روشنفکری که در دنیای مدرن سرگشته و ویران به دنبال آرزوهایش می‌گردد. روشنفکری که عشقش او را طرد کرده و بین سنت و مدرنیته در تلاطم است. سرگشته‌ای که جواب سئوالاتش را از علی عابدینی می‌خواهد، غافل از این که او نیز قادر به پاسخگویی به سئوالاتش نیست. دنیای حمید هامون ودغدغه‌هایش در طول سال‌ها باعث شده افراد بی‌شماری از نسل‌های مختلف به او علاقمند شوند.

سال 85 مانی حقیقی کارگردان سینما فراخوانی را منتشر کرد به نام "هامون بازان جهان کجایید؟" قرار شد فیلمی مستند درباره "هامون" و اینکه این فیلم چه تاثیری روی مخاطبانش داشته است، ساخته شود. در این فراخوان تنها افرادی می‌توانستند شرکت کنند که یا از عاشقان فیلم "هامون" باشند و یا از این فیلم متنفر باشند. حقیقی در این مستند قصد داشت بفهمد واقعاً حرف حساب هامون‌بازان چیست و چرا فکر می‌کنند این فیلم داریوش مهرجویی شاهکار است. حالا بعد از گذشت سه سال از ساخته شدن این مستند، "هامون" این بار قرار است پا به صحنه تئاتر بگذارد.

محمد رحمانیان را با آثار متفاوتی چون "فنز"، "مانیفست چو"،" عشقه"، "اسب‌ها"، "پل" و... می‌شناسیم. او بعد از مدت‌ها دوری از تئاتر قصد دارد نمایشی را که برگرفته ازهمین مستند است روی صحنه بیاورد. البته او سال 88 هم قرار بود این اثر نمایشی را در سالروز مرگ خسرو شکیبایی که شاید اگر نبود "هامون" تا این اندازه محبوب نمی‌شد، اجرا کند که به خاطر مسایلی که سال گذشته پیش آمد از اجرای آن صرف نظر کرد.

رحمانیان امسال با گروه بازیگران جدیدتری نسبت به سال گذشته قرار است نمایش "هامون بازان" را در بخش مهمان جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر و بعد ازجشنواره به مدت 20 شب در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه ببرد. گروه نمایش این روزها در طبقه هفتم تالار وحدت مشغول تمرین هستند. برای گرفتن گزارش تمرین همراه با عکاس خبرگزاری به محل تمرین "هامون بازان" می‌رویم.

وارد پلاتو تمرین که می‌شویم بچه‌ها همگی مشغول آماده کردن خود برای آغاز تمرین هستند. افشین هاشمی در حال گرم کردن خود است. رحمانیان گوشه‌ای از سالن نشسته و به دستیارانش علیرضا فولادشکن و مهران نصیرپور می‌گوید که زودتر صحنه را آماده کنند. 7 صندلی در وسط صحنه قرار می‌گیرد که قرار است 7 بازیگری که در نمایش حضور دارند بر روی آن نشسته و به معرفی خود و دلایل علاقه و نفرتشان از فیلم "هامون" بپردازند. به ترتیب افشین هاشمی، مهتاب نصیرپور، اشکان خطیبی، علی عمرانی، رضا عطاران، شقایق فراهانی و معصومه رحمانی در کنار هم قرار می‌گیرند و تمرین نمایش "هامون‌بازها" را آغاز می‌کنند.

رحمانیان در این نمایش از همه نسل‌ها و دیدگاه‌های متفاوت استفاده کرده است. از مردی 49 ساله تا دختری 20 ساله که صبح روزی به دنیا آمده که "هامون" در تهران اکران شده است. بازیگران در این نمایش اسم‌ها و تقریباً سن و سال خودشان را دارند. البته به جز معصومه رحمانی که نقش مونا 20 ساله را ایفا می‌کند.

تمرین نمایش با علی عمرانی آغاز می‌شود که می خواند "پروردمت به ناز تا بنشینمت به پا/ آخر چرا به خاک سیه می‌نشانی‌ام/ ای شاخ گل که از پس خورشید می‌دوانیم/ این بود دسترنج من و باغبانی‌ام".

علی: 10 ساله‌ام و با پدر هفته‌ای دو بار می‌ریم فیلم "آقای هالو"ی مهرجویی روببینیم. تو سینما اسکار. خیابان آذربایجان، نرسیده به چهارراه مهوش کش، هفته‌ای دوبار، گاهی‌ هم سه‌بار.... علی 49 ساله.

نفر بعدی که خود را معرفی می‌کند مهتاب است.

مهتاب: هیچ وقت جدیش نگرفتم. این جریان فیلم و فیلم‌بازی و عشق فیلم بودن و ... یه مشت آدم دراز دراز دور هم جمع بشن و هی از فیلم حرف بزنن و مجله فیلم و جشنواره فیلم و کارگردان فیلم و تاثیر فیلم و کادر آکادمیک فیلم و تئوری فیلم و سبک فیلم و ژانر فیلم و .... کجای این فیلم ضدزن شاهکاره که اعصاب فرسوده من مجبوره هفته‌ای دو سه بار تصویرشو، صداشو تحمل کنه. مهتاب 44 ساله.

اشکان خطیبی نفر بعدی است که با گیتاری در دست به معرفی خود می‌پردازد. بعد از آن شقایق فراهانی، رضا عطاران و افشین هاشمی دلایل خود را برای دوست داشتن و یا نداشتن فیلم بیان می‌کنند. عطاران بعد از سال‌ها دوری از تئاتر دوباره به صحنه نمایش بازگشته است. رضا 37 ساله.

او در این نمایش شخصیتی را ایفا می کند که شاید "هامون" بیشترین تاثیر را بر زندگی او گذاشته است. دکترای فلسفه می‌خواند و در رویای هامون و دنیا و فلسفه کی‌یرکگارد غرق شده است. مریدش افشین 31 ساله دانشجوی کارشناسی ارشد تئاتر دانشکده هنر و معماری است. افشین بیش از 200 بار هامون را دیده و همه دیالوگ‌های فیلم را حفظ است. او کل فیلم را از تیتراژ ابتدایی تا انتها بدون کوچکترین اشتباهی از حفظ بازی می‌کند. اما دغدغه و دنیای حمید هامون را کمتر می‌شناسد و بیشتر از طریق رضا با آنها آشنا می‌شود.

شقایق فراهانی که حدود یک سال از تئاتر دور بوده دوباره با این نمایش به کسب و کار خانوادگی‌اش رو آورده است. شقایق "هامون‌بازها" دختری است که فیلم "هامون" در زندگی‌اش از طریق آشنایی و زندگی با اشکان دوستی که دنیای تیره‌اش را با دنیای تیره هامون مقایسه می‌کند، تاثیر گذاشته است.

اما مونای نمایش دختری دانشجو و 20 ساله است. آرمان‌های بزرگی در سر دارد. دختری بلندپرواز که روزی که به دنیا آمده "هامون" در سینماها اکران شده است. بنابراین از دید او این فیلم خواه‌ناخواه در زندگی‌اش تاثیر گذاشته است.

بعد از این صحنه و معرفی شخصیت‌های نمایشنامه رحمانیان استراحت کوتاهی به گروه می‌دهد بیشتر بچه‌ها به آشپزخانه پشت پلاتو می‌روند و چای، نان، پنیر و خیار می‌خورند. در این میان اشکان خطیبی پشت پیانویی که در انتهای سالن قرار گرفته می‌نشیند و می‌نوازد. رحمانیان در این بین با طراح لباس صحبت می‌کند و می‌گوید که لباس‌های مهتاب و علی باید طوری طراحی شود که آنها به سرعت بتوانند برای صحنه بعدی آنها را تعویض کنند. چون فرصت کمی بین دو صحنه نمایش برایشان وجود دارد.

بعد از صحبت‌های رحمانیان با سارا خالدی طراح لباس از فرصت استفاده کرده و درباره نمایش با او صحبت می‌کنم. رحمانیان می‌گوید: من هیچگاه اثری را برای کار کردن انتخاب نمی‌کنم بلکه شرایط و علاقمندی‌هایی است که من را برای کار انتخاب می‌کنند.

وی می افزاید: سالی که مستند "هامون‌بازها" از تلویزیون پخش شد من از این فیلم خیلی خوشم آمد. یکی از دلایلش هم آن بود که خود من هم از علاقمندان فیلم "هامون" هستم. با آقای حقیقی تماس گرفتم و ایشان به من گفت مستندی که پخش شده کوتاه‌تر از فیلم اصلی‌است. ایشان فیلم اصلی را که 25 دقیقه اضافه داشت به من داد. بسیار به کار علاقمند شدم و از ایشان خواستم تا براساس این فیلم هفت شخصیت را که به "هامون" علاقمند هستند و به اصطلاح "هامون‌باز" هستند را بازسازی کنم.

وی درباره انتخاب شخصیت‌هایی از نسل‌های مختلف که با فیلم "هامون" ارتباط برقرار کرده‌‌اند می‌گوید: افرادی از همه نسل‌ها‌ در این نمایش حضور دارند. چون این فیلم توانسته تاثیر خود را بر همه بگذارد. این تفاوت سنی در فیلم آقای حقیقی هم موجود است. این مسئله نشان می‌دهد که "هامون" از مرز زمان گذشته و توانسته تاثیرش را بر همه اقشار جامعه بگذارد.

رحمانیان درباره استفاده از رضا عطاران و شقایق فراهانی می‌گوید: انتخاب این بازیگران به دلیل استعداد فردی و ارتباط‌شان با نقش بوده است. و به نظرم هر دو آنها در پرفورمنسی که ارایه می‌دهند، فوق‌العاده ظاهر می شوند. البته باید منتظر نظر نهایی مخاطبان و منتقدان شد.

رحمانیان توضیح می‌دهد که این نمایش قرار است به صورت "تمرین در حضور تماشاگر" در جشنواره اجرا شود. چون سالن اجرا یک روز قبل در اختیار گروه نمایش قرار می‌گیرد و چون در این نمایش استفاده زیادی از ویدئو پروجکشن می‌شود بنابراین این مدت زمان برای آماده سازی نمایش مناسب نیست.

رحمانیان اضافه می‌کند: " تمرین در حضور تماشاگر" بیشتر مناسب مخاطبان حرفه‌ای تئاتر و هنرمندان شهرستانی است که در جشنواره به دیدن این نمایش می‌آیند. قبل از اجرای عمومی ما حداقل به 4-5 روز زمان برای آماده سازی دکور نیازمندیم. بعد از جشنواره قرار است نمایش 20 شب اجرا داشته باشد که احتمالا دو اجرایی می‌شود. چون هماهنگ کردن بازیگران با یکدیگر سخت است و هر کدام برنامه‌هایشان را برای اجرا عقب انداخته‌اند.

رحمانیان درباره کارگردانی مشترک این نمایش می‌گوید: نمایش"هامون‌بازها" هم مثل چند کار گذشته‌ام به صورت کارگردانی مشترک با حبیب رضایی تولید می‌شود. من میزانسن‌های نمایش را طراحی می‌کنم و آقای رضایی وظیفه کار با بازیگران را برعهده دارند.

بعد از صحبت با رحمانیان او به سراغ بچه‌های گروه می‌رود و میزانسن‌های صحنه بعد را به آنها می‌دهد. حبیب رضایی هم که در پلاتو حضور دارد مثل همیشه آرام و با دقت کناری نشسته و به بازی بازیگران نظارت می‌کند.

درصحنه بعد علی عمرانی و مهتاب نصیرپور بازی می‌کنند. در بک گراند (back ground) و انتهای صحنه قرار است از طریق ویدئو پروجکشن صحنه‌ای از فیلم "هامون" پخش شود و علی و مهتاب عین همان صحنه را بازی کنند. صحنه‌ای که حمید هامون به اشتباه تابلوی نقاشی مهشید را خراب می‌کند و مهشید عصبانی با هامون دعوا می‌کند و در انتها می‌گوید که دیگر دوستش ندارد. بازیگران چند بار این صحنه را تمرین می‌کنند. این بخش از نمایش نشان‌دهنده علاقه وافر علی به فیلم "هامون" و همذات‌پنداری با شخصیت اصلی فیلم است.

بعد از تمرین این صحنه رحمانیان برای بچه‌های گروهش صحنه بعدی را روی کاغذ ترسیم می‌‌کند. حدود یک هفته است که تمرین آغاز شده اما گروه از روز سه‌شنبه در پلاتو تمرین می‌کنند. با این وجود بیشتر بازیگران تسلط کافی به متن دارند و با علاقه نقششان را ایفا می‌کنند. پدیده جمالها دستیار اول و برنامه‌ریز رحمانیان متن به دست به بازیگران در یادآوری نقش‌ها کمک می‌کند.

صحنه بعدی که تمرین می‌شود دیدار هامون و مهشید در کتاب فروشی است. اشکان خطیبی و شقایق فراهانی در این صحنه حضور دارند:

اشکان: بیا اینو بخون پر از راز و رمز و درد و عشقه.

شقایق: وای "فرنی and زوئی "

اشکان: حالا اگه می‌خوای یه کمی بسوزی بیا اینو بخون (کتاب را به شقایق می‌دهد) "ابراهیم در آتش".حالا بیا اینو بخون

شقایق : پنج داستان حمید هامون.

رحمانیان چند بار این صحنه را همراه با بازیگرانش تمرین می‌کند و نکات لازم را به آنها می‌گوید. پس ازآن کارگردان بدون استراحت به سراغ صحنه بعدی می‌رود که عطاران و افشین هاشمی در آن بازی دارند. صحنه‌ای که هامون با علی عابدینی بر سر اینکه چرا ابراهیم را خلیل‌الله می‌نامند جدل می‌کند:

افشین: چرا ابراهیم پدر ایمان است.

رضا: جنون الهی. از نظر یونانی‌ها ایمان جنون الهی است. جنونی سرشار از عشق

افشین : ایمان سرشار از عشق. اینکه پدری عزیزترینش رو، پسر خودش را بکشه عشقه؟ ...

در پایان رضا/ علی عابدینی که می‌خواهد افشین/ هامون را متقاعد کند با عصبانیت کتابی را به سوی افشین پرتاب می‌کند و می‌رود. افشین با درماندگی می‌خواند :" ترس و لرز" کی یرکگور

عطاران این صحنه را بسیار شیرین و جذاب بازی می‌کند به طوری که بارها گروه را به خنده می‌اندازد. البته او خودش اصرار دارد که چندین بار این صحنه را تمرین کند تا کاملاً‌ مسلط شود.

رحمانیان تا پایان این صحنه میزانسن‌ها را به بچه‌های گروه گفته است. بنابراین بعد از استراحتی کوتاه او آنها را دور هم جمع می‌کند تا بازیگران شروع به دورخوانی نمایش کنند. متن نمایشنامه بسیار جذاب و استادانه به نگارش درآمده است و بازیگران نیز همه تلاش خود رامی‌کنند تا نقششان را به بهترین شکل ممکن ارایه دهند.

ساعت حدود 10:30 شب است که تمرین نمایش "هامون‌بازها" به پایان می‌رسد. باران می‌بارد و گروه که خسته از یک روز کاری هستند بعد از تعویض لباس و خداحافظی با بقیه بچه‌ها خودشان را به سرعت به ماشین‌هایشان می‌رسانند تا فردا ساعت هفت بعد از ظهر دور یکدیگر جمع شده و دوباره تبدیل به "هامون‌باز‌ها" شوند.

اتفاقات جذابی قرار است در ادامه نمایش روی دهد. از انتخاب افرادی خاص از میان شخصیت‌های نمایش برای حضور در مستند مانی حقیقی تا تصمیمی که رضا برای سرنوشت دوستانش می‌گیرد. باید تا جشنواره تئاتر فجر صبر کرد و دید که این بار محمد رحمانیان خاطره فیلم دوست داشتنی علاقمندان سینما را چگونه به تصویر می‌کشد.

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گزارش: آروین موذن‌زاده