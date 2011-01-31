مهمترین عناوین روزنامه های صبح دوشنبه کشور

ایران :

رئیس جمهور: کاهش قیمت ها از فروردین آغاز می‌شود

براساس گزارش سازمان ملل؛ شاخص توسعه در ایران 40 پله بالا رفت

با برداشت مستقیم از حساب‌ها؛ بانک‌ها با اجازه مشتری قبوض و اقساط را پرداخت می‌کنند

تفاهم:

عرضه 100 درصد سهام ایران ایرتور در فرابورس

17 سد مخزنی در دهه فجر افتتاح می‌شود

با 146 رای موافق نمایندگان؛ علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه شد

صرفه جویی 9 میلیارد دلاری با گازسوز شدن 60 درصد خودروها



جام جم :

افزایش واردات طلای قاچاق

کلاهبرداری 60 میلیاردی جاعلان از بانک‌های 11 شهر

مخالفان مبارک دولت انتقالی تشکیل می‌دهند



جوان:

مبارک آخرین بخت‌های خود را امتحان کرد؛ انقلاب مصر در برابر کودتای اسرائیلی

رئیس جمهور: کاهش قیمت‌ها از فروردین ماه آغاز می‌شود

استقبال باشکوه از رهبر نهضت اسلامی تونس

حمایت:

رئیس قوه قضائیه: خیزش مسلمانان حاکی از اوج‌گیری جنبش عظیم بیداری اسلامی

ممنوعیت اعطای مرخصی به اراذل و اوباش

احتمال افزایش 20 درصدی دستمزد کارگران



خراسان:

جلوگیری از انتقال ژن‌های سرطان و بیماری‌‌های ژنتیکی به نوزادان در ایران امکانپذیر شد

معاون رئیس جمهور: 23 هزار نیروی شرکتی در مخابرات به دلیل استخدام آشنایان تعدیل شده‌اند

رئیس جمهور: کاهش قیمت ها از فروردین آغاز می شود



دنیای اقتصاد:

انتقاد از طرح افراطی تثبیت‌ قیمت‌ها تا آینده قانون یارانه‌ها؛ تحلیل باهنر از سه مرحله گذار

احمدی‌نژاد در مجلس وعده داد؛ کاهش قیمت ها از فروردین

سکان دیپلماسی در اختیار یک تکنوکرات



شرق:

مخالفت رئیس بسیج با وزارت امر به معروف و نهی از منکر

پس از کسب رای اعتماد 146 نماینده مجلس؛ صالحی به اتیوپی رفت

تعلیق روابط هلند با ایران

حذف نمره از دوره راهنمایی



فرهیختگان:

دومینوی تونس از خاورمیانه عربی تا شمال آفریقا؛ تداوم توفان سیاسی در جهان عرب

دادستان تهران خبر داد: صدور حکم اعدام متهمان پرونده سایت‌های مستهجن

با رای اعتماد مجلس؛ صالحی به پاستور رفت



قدس:

قاهره 89، تکرار تهران 57

امتیازات جدید دولت برای مادران کارمند

افتتاح مرکز سازه و سیستم‌های فضایی ایران

سازمان ملل: ایران در کاهش فاصله طبقاتی آمریکا و روسیه را پشت سر گذاشت



کیهان:

شمارش معکوس برای سقوط مبارک؛ مردم مصر مسلح شدند

متقاضیان جدید مسکن مهر زمین می‌گیرند

نیروهای امنیتی لیبی از ترس ناآرامی به حال‌ آماده باش کامل درآمدند



همشهری:

رئیس جمهور با اشاره به اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه‌ها: کاهش قیمت‌ها از فروردین ماه آغاز می شود

مجلس به صالحی اعتماد کرد

مترو امسال به تجریش می‌رسد

دادستان زاهدان خبر داد: دستگیری عوامل جنایت تروریستی چابهار