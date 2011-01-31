احتمال آزادسازی سواحل مازندران تا پایان دولت دهم

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری شامگاه یکشنبه در جلسه آزادسازی سواحل مازندران در استانداری افزود: به اجرایی شدن آزادسازی سواحل نزدیک می شویم.

وی با اشاره به اینکه باید در این حوزه گام های نخست را پرتوان برداریم اظهار داشت: باید به منویات رئیس جمهوری در بحث آزاد سازی سواحل که نگاه دقیق به استفاده از سواحل برای همه اقشار بود، جامه عمل بپوشانیم.

هاشمی یادآور شد: باید مسیر را برای اجرایی شدن آزادسازی سواحل هموار کنیم تا مردم بتوانند از سواحل به صورت مساوی استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه در بحث آزارسازی سواحل با سه بخش دولتی، نظامی و بخش خصوصی مواجه هستیم تصریح کرد: اغلب بخش های دولتی آزادسازی شده اند.

وی با اشاره به اینکه آزادسازی سواحل نیازمند اعتبار سنگین است خاطرنشان کرد: با اعتبارات فعلی نمی توان این امر را به سرانجام رساند.

هاشمی با بیان امکان تواتر زمین های در آب رفته افزود: کاری بسیار پیچیده اما شدنی است و مدیران ما توانایی اداره این بخش را دارند.

وی یادآور شد: امیدواریم حداقل تا پایان ریاست جمهوری دولت دهم این پروژه را اجرایی کنیم.