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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۳۱

هاشمی عنوان کرد:

احتمال آزادسازی سواحل مازندران تا پایان دولت دهم

احتمال آزادسازی سواحل مازندران تا پایان دولت دهم

ساری - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری مازندران در حالی نسبت به آزادسازی سواحل مازندران تا پایان دولت دهم امیدوار است که برخی از مسئولان شهرستانها از سالهای قبل پایان آزاد سازی سواحل را در مناطق خود اعلام کرده بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری شامگاه یکشنبه در جلسه آزادسازی سواحل مازندران در استانداری افزود: به اجرایی شدن آزادسازی سواحل نزدیک می شویم.

وی با اشاره به اینکه باید در این حوزه گام های نخست را پرتوان برداریم اظهار داشت: باید به منویات رئیس جمهوری در بحث آزاد سازی سواحل که نگاه دقیق به استفاده از سواحل برای همه اقشار بود، جامه عمل بپوشانیم.

هاشمی یادآور شد: باید مسیر را برای اجرایی شدن آزادسازی سواحل هموار کنیم تا مردم بتوانند از سواحل به صورت مساوی استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه در بحث آزارسازی سواحل با سه بخش دولتی، نظامی و بخش خصوصی مواجه هستیم تصریح کرد: اغلب بخش های دولتی آزادسازی شده اند.

وی با اشاره به اینکه آزادسازی سواحل نیازمند اعتبار سنگین است خاطرنشان کرد: با اعتبارات فعلی نمی توان این امر را به سرانجام رساند.

هاشمی با بیان امکان تواتر زمین های در آب رفته افزود: کاری بسیار پیچیده اما شدنی است و مدیران ما توانایی اداره این بخش را دارند.

وی یادآور شد: امیدواریم حداقل تا پایان ریاست جمهوری دولت دهم این پروژه را اجرایی کنیم.

کد مطلب 1242998

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