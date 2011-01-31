مردم مصر از 30 سال ظلم و خفقان به ستوه آمده اند / مبارک باید تسلیم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد بدیع" در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره تاکید کرد : اخوان المسلمین هدایت تظاهرات و اعتراضات مردمی را به عهده ندارد و اتهام رژیم مصر علیه این جنبش به تحریک مردم بی پایه و اساس است، زیرا اعتراضات مردمی کاملا خودجوش است .

وی تاکید کرد : انقلاب مردم مصر، الگویی برای همه ملتهای عرب که از دیکتاتوری و خفقان رنج می برند، به شمار می رود.

بدیع خاطر نشان کرد : ملت مصر دیگر از ظلم و خفقان و استبدادی که بیش از سه دهه است، عرصه را بر آنها تنگ کرده است، رنج می برند.



رهبر اخوان المسلمین تصریح کرد : ملت مصر اکنون ابتکار عمل را به دست گرفته اند و تا زمان تحقق مطالبات خود به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.



وی درباره کشته شدن شمار از تظاهرکنندگان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی مصر گفت : مبارک مسئول تمام حوادث خونینی است که در مصر رخ می دهد.



بدیع درباره نقش اخوان المسلمین در تحولات کنونی مصر افزود : ما در کنار ملت قرار داریم و کمیته های مردمی را در تمام استانها و شهرها و روستاها تشکیل داده ایم و به مسئولیت خود در قبال ملت عمل خواهیم کرد.



رهبر اخوان المسلمین خاطرنشان کرد : تحرکات اخوان المسلمین از اعتراضات مردمی جدا نیست؛ ما رهبری تظاهرات را به عهده نداریم.



بدیع درباره اقدامات مبارک در منحل کردن دولت و انتخاب عمر سلیمان به عنوان معاون خود تاکید کرد : اقدامات مبارک را به طور کامل رد می کنیم، ما این اقدامات را دور زدن مطالبات مردم می دانیم که خواهان سرنگونی این رژیم فاسد هستند.



وی تاکید کرد : همه گروههای اسلامی و ملی در کنار مردم برای سرنگونی این رژیم فاسد متحد و یکپارچه هستند.



بدیع درباره تعداد کشته ها در تظاهرات و اعتراضات مستمر گفت : تعداد کشته های اعتراضات مردمی چندین برابر آمار رسمی اعلام شده است.



رهبر اخوان المسلمین درباره راه حل مشکل کنونی مصر خاطر نشان کرد : تنها راه حل مشکل مصر، این است که مبارک تسلیم اراده مردم شود و از قدرت کناره گیری کند، این رژیم بیش از 30 سال است که تمام فرصتها و ثروتهای ملی را هدر داده است و مردم دیگر از این وضع به ستوه آمده اند.



بدیع از هماهنگی اخوان المسلمین با دیگر گروههای مخالف رژیم مبارک از جمله جمعیت ملی تغییر به رهبری محمد البرادعی خبر داد.



وی اقدامات سرکوبگرانه نیروهای امنیتی و پلیس رژیم مبارک را محکوم کرد و گفت : این اقدامات نماد تروریسم سازمان یافته دولتی است.



به گفته بدیع، همه قشرهای مردم مصر در تظاهرات و اعتراضات بر ضد رژیم حاکم مشارکت دارند.