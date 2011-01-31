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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۱۴

فلسفه ذهن بررسی شد

فلسفه ذهن بررسی شد

ارنست سوسا فیلسوف معاصر و استاد دانشگاه راتجرز آمریکا در قالب کتابی به بررسی فلسه ذهن و مسائل مربوط به آن پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب از سری کتابهای انتشارات جان ویلی اند سانز است که به موضوعات فلسفی اختصاص دارد جلد بیستم از سری کتابهای فلسفی این انتشارات است که به طور اختصاصی به بررسی فلسفه ذهن می‌پردازد.

این کتاب مشتمل بر مقالات است و جمعی از فیلسوفان ذهن معاصر در نگارش آن سهیم بوده‌اند و در آن تاریخچه فلسفه ذهن و چگونگی شکل گیری آن نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

توجه و دردهای روانی اثر ند بلاک، قضاوت، باور و تفکر اثر اسام و ادراک و محاسبه اثر جاناتان کوهن از جمله مقالاتی هستند که در این اثر به چاپ رسیده اند.

استقلال ذهن اثر فرانک جکسون، نیت مندی و هنجاری بودن به قلم کریگل و تجربه‌های پدیداری نوشته جوزف لوین سایر مقالاتی هستند که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

سوسا دانش آموخته دانشگاه پیتسبرگ است. او مدرس دانشگاه براون بوده و از سال 2007 میلادی بعنوان استاد ممتاز در دانشگاه راتجرز آمریکا مشغول تدریس است. سوسا رئیس شاخه غربی انجمن فیلسوفان آمریکا بوده است.

این کتاب با عنوان "مسائل فلسفی: فلسفه ذهن" از سوی انتشارات جان ویلی اند سانز منتشر شده است.

کد مطلب 1243001

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