عنوان چهل چهارم و پنجاه و پنجم از آن اسکی بازان ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از رقابت‌های بیست و پنجمین دوره یونیورسیاد زمستانی دانشجویان جهان در "ارزروم" ترکیه در ماده مارپیچ سرعت مردان با حضور 91 ورزشکار از 58 کشور و با قهرمانی ورزشکارانی از کشورهای چک، سوئیس و اتریش پیگیری شد.

تیم اسکی دانشجویان ایران روز گذشته با ترکیب سه ورزشکار مرد در این رقابت‌ها شرکت کرد. بهنام کیاشمشکی در پایان مسابقه خود عنوان چهل و چهارم را از آن خود کرد و حامد کیاشمشکی دیگر اسکی باز ایران عنوان پنجاه و پنجم را کسب کرد. حسین کلهر سومین ملی‌پوش تیم کشورمان هم موفق به پایان مسابقه خود نشد.

امروز در ادامه مسابقات رشته آلپاین، ورزشکاران در بخش اول ماده سوپر کمباین مسابقه می‌دهند. تیم ایران امروز در هر دو بخش زنان و مردان به رقابت می پردازد. مسابقات ماده سوپر کمباین در دو حالت مارپیچ سرعت و مارپیچ کوچک برگزار می‌شود.

بیست و پنجمین دوره یونیورسیاد زمستانی دانشجویان جهان(المپیک دانشجویان جهانی) از 7 تا 17 بهمن‌ماه در شهر "ارزروم" ترکیه برگزار می‌شود. تیم ملی اسکی دانشجویان ایران برای نخستین بار در این رقابت‌ها شرکت کرده است.