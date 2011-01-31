آرم سیمای سمنان استانی شود/ اجرای عدالت در همه امور مورد توجه باشد

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، کاظم جلالی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران در شاهرود گفت: در این راستا در قدم اول بهتر است آرم سیمای سمنان به سیمای استان سمنان در همه برنامه های این شبکه تغییر یابد.

وی با اشاره به اینکه مردم شهرستان شاهرود از رسانه استانی گلایه دارند، گفت: ادامه این روند و این نوع نگاه مدیریتی در این شبکه به وحدت مردم در این استان لطمه وارد می کند.

به گفته وی، در این راستا مردم شاهرود عدم رعایت عدالت در برخی از مسائل استان از جمله صدا وسیمای استان را به اشکال مختلف مطرح می کنند .

جلالی ادامه داد: علیرغم انتقال این خواسته مردم شاهرود به مسئولین ذیربط، ‌همچنان توازن در معرفی اخبار، گزارش و برنامه های تلویزیونی از شهرستان شاهرود در صدا وسیمای استان دیده نمی شود و مردم شاهرود از این شبکه که در معرفی شهرستان شان بسیار کم رنگ انجام می شود، گلایه دارند.

صدا و سیمای استان سمنان آیینه تمام نمای استان است

نماینده شاهرود گفت: هریک از شهرهای استان سمنان ویژگی ها و پتانسیل های مربوط به حوزه خود را دارند، ‌لذا در معرفی آنها، حذف نام شهرستان در کنار ویژگی هایش در پخش برنامه های این شبکه، منطقی به نظر نمی رسد.

به گفته وی،‌ مردم شاهرود احساس نمی کنند در این سیما جایگاهی دارند و اخیرا برای رفع این مشکل اعتراضات بیشترشده است.

وی تاکید کرد: صدا و سیمای استان سمنان آیینه تمام نمای استان است،‌ بنابراین در استفاده از ظرفیت های این شبکه معرفی همه شهرستانها باید مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: برنامه سازان این شبکه استفاده از فرهنگ،‌ آداب و رسوم، سنن، لهجه و گویش همه شهرستانهای این استان را در تولیدات این شبکه مورد توجه قرار دهند.

وی اظهار داشت: خروجی این شبکه در برنامه های مختلف باید به گونه ای باشد که اطلاع رسانی از همه شهرهای استان در آن دیده شود.

عدالت در همه دستگاههای اجرایی در استان سمنان باید رعایت شود

مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه ما در این استان نیاز به هویت دسته جمعی داریم، گفت: در این زمینه از ارائه هرگونه تصویر و مطلب که می تواند در معرفی هویت دسته جمعی اثر منفی در این استان بگذارد، باید دوری کنیم .

نماینده شاهرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رعایت عدالت در همه دستگاههای اجرایی در استان سمنان برای خدمتگزاری به مردم ضروری است و افزود: حفظ وحدت در همه امور نیاز به مقدماتی دارد و مهمترین ویژگی آن عدالت است .

وی با اشاره به عدالت محوری دولت دکتر احمدی نژاد گفت: همه آحاد جامعه همواره توسعه عدالت و اجرای مناسب آن را مورد توجه قرار می دهند و از مسئولین در این خصوص انتظار رسیدگی و نظارت بیشتری دارند.

جلالی خاطرنشان کرد: هرگاه از اجرای عدالت در هر موضوعی دور شویم، مردم پرسش های خود را بطور مستقیم و یا غیرمستقیم مطرح می کنند.