درآمدهای مصوب خراسان شمالی 25.1 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، رضا بهمن پور یکشنبه شب در نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: درآمد مصوب استان در این 10 ماه 589 میلیارد و 851 میلیون ریال بوده است که بدون در نظر گرفتن فروش فرآوردهای نفتی و وصول جرائم رانندگی میزان وصول در آمدهای مصوب به 614 میلیارد و 971 میلیون ریال رسیده است.

وی تصریح کرد: استان خراسان شمالی به لحاظ مقایسه عملکرد وصول درآمدهای مصوب استانی اش در 9 ماه سال جاری با رشد 44 درصدی نسبت به 9 ماه گذشته رتبه سوم کشوری را به دست آورد.



وی ادامه داد: همچنین استان در مقایسه با عملکرد نسبت به درآمدهای مصوب اش با رشد 23 درصدی نسبت به 9 ماه گذشته با رتبه پنجم کشوری را به دست آورد.



بهمن پور در خصوص وصول مالیات درآمدهای مستقیم استان نیز گفت: استان در 9 ماه گذشته دروصول مالیات درآمدهای مستقیم استان رشد 65.4 داشته است.



وی ادامه داد: در بحث مالیات برتولید خدمات کالانیز استان رشد 54.7 درصدی داشته است که در مجموع، وصول مالیات استان در این مدت رشد 32 درصدی داشته است.



بهمن پور مصوب مالیات برارزش افزوده استان در10 ماه گذشته را 37 میلیارد و 528 میلیون ریال اعلام کرد واظهار داشت: وصول این میزان مصوب با رشد 50.4 درصدی در 10 ماه گذشته به 47 میلیارد و 42 میلیون ریال رسیده است.



وی همچنین درخصوص عملکرد بورس استان از مهر ماه تا دی ماه سال جاری گفت: در این مدت 9 میلیون و 884 هزار و 978 سهام استان با ارزش 32 میلیارد و 985 میلیون و 337 هزار ریال خریداری شده است.



مدیرکل اقتصاد ودارایی استان در خصوص برنامه های این سازمان در ایام دهه فجر نیز گفت: برگزاری مسابقات با موضوعات جنگ نرم، بازدید از خانواده شهدای کارکنان این سازمان و تجلیل از فرزندان واعضای خانواده کارکنان این سازمان با رتبه های برتر کشوری واستانی، انتخاب ایثار گر برتر و برگزاری مسابقات ورزشی از جمله برنامه های این سازمان در این ایام است.