ادبیات کودک و نوجوان در کشور مظلوم واقع شده است

به گزارش خبرگزاری مهر در خرم آباد، تیمور احمدوند در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: در حال حاضر حدود دو هزار و 500 نفر از کودکان و نوجوانان عضو کانون پرورش فکری استان هستند.

وی همچنین در ادامه سخنان خود، فرهنگ مطالعه در بین کودکان و نوجوانان استان را ضعیف دانست و گفت: آسیب اصلی این موضوع از والدین است که با اهمیت و کارکرد مطالعه آشنا نیستند و نمی توانند اهمیت مطالعه را به فرزندان خود منتقل کنند.

ضعف فرهنگ مطالعه بین کودکان و نوجوانان

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان پایین بودن سرانه مطالعه در لرستان را در نوع و کیفیت مطالبات مردم از سوی مسئولین تاثیرگذار دانست و افزود ارتقا فرهنگ مطالعه در بین کودکان و نوجوانان رویکرد اصلی کانون است زیرا معتقدیم برای رسیدن به جامعه آرمانی و متعالی باید این فرهنگ گسترش یابد.

احمدوند با یادآوری اینکه یک سوم از جمعیت لرستان را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند، ادامه داد: برای گسترش فرهنگ مطالعه نیازمند توسعه کتابخانه ها در سطح شهرها و روستاهای استان هستیم.

پیشنهاد 10 کتابخانه برای کودکان لرستانی در سفر هیئت دولت

وی افزایش 10 واحد کتابخانه سیار در روستاها و 10 مرکز در شهرهای استان را از مصوبات پیشنهادی کانون در سفر سوم هیئت دولت در استان عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر 200 هزار جلد کتاب در 17 کتابخانه ثابت، یک کتابخانه سیار و دو کتابخانه پستی استان موجود است که برای جبران کسری کتاب نیازمند همین میزان کتاب هستیم.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان افزود: به دلیل محتوای مختصر کتابهای کودکان و نوجوانان، در طول 2 تا 3 ماه تمام کتب کتابخانه های کانون مورد مطالعه مخاطبین قرار می گیرد از این رو باید با تخصیص اعتبارات مورد نیاز به طور فصلی کتابها را تغییر داد.

احمدوند همچنین در ادامه سخنان خود با انتقاد از نحوه تولید و توزیع کتابهای گروههای سنی کودکان و نوجوانان در کشور، بیان داشت: کتابهایی که از سوی کانون منتشر می شوند از لحاظ محتوا و کیفیت متناسب و تاثیرگذار هستند اما از حیث کمیت ما با محدودیت مواجه هستیم که این موضوع با تخصیص اعتبارات استانی قابل حل است.

مظلومیت ادبیات کودک و نوجوان بویژه ادبیات منظوم

وی با اشاره به مظلومیت ادبیات کودک و نوجوان بویژه ادبیات منظوم، تصریح کرد: در بسیاری از اشعار سروده شده برای سنین کودک و نوجوان حرف دل بزرگترها به زبان کودکان و نوجوانان ارائه شده است به همین دلیل کودکان و نوجوانان با اشعار و داستانهای امروزی بیگانه اند.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان با تاکید بر اینکه در حوزه ادبیات نوجوانان نیز خلاء احساس می شود، خاطر نشان کرد: به همین دلیل رویکرد جدید کانون مبنی بر انتشار رمان ویژه نوجوانان است که در این راستا با دعوت از نویسندگان مختلف کشور بر این موضوع تاکید شده است.

احمدوند با تاکید بر اینکه این رویکرد در سالهای آینده ثمرات خود را نشان خواهد داد، افزود: تحقق نتایج همه این برنامه ریزی ها منوط به آن است که خانواده ها جدی تر به این ضرورت یعنی مطالعه نگاه کنند.