انتقاد خرمشاد از نبود دفتر نمایندگی فرهنگی ایران در آمریکای لاتین

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست خبری محمدباقر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با موضوع برنامه‌های این سازمان در دهه فجر و عید نوروز روز یکشنبه 10بهمن در دفتر وی برگزار شد.

این نشست با یکساعت تاخیر آغاز شد و خرمشاد از این بابت از خبرنگاران عذرخواهی کرد و اطمینان داد در نشست‌های آتی پیش از خبرنگاران در جلسه حاضر شود.

خرمشاد که در یکصدمین روز کاری خود در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی سخن می‌گفت، به نزدیک بودن پانزدهمین سالگرد تاسیس این سازمان اشاره کرد و وعده داد برنامه‌های مفصلی به همین مناسبت برگزار شود.

"معرفی تمدن نوین اسلامی - ایرانی" استراتژی - شعار سازمان در پنج ساله آینده است

وی با اشاره به اهداف موضوعی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از جمله احیا و گسترش تفکر و فرهنگ اسلامی در دیگر کشورها و گسترش مناسبات فرهنگی میان ایران و ملل و اقوام مختلف جهان، گفت: اگر بخواهیم در دهه چهارم انقلاب اسلامی همه این اهداف را در یک هدف خلاصه کنیم، آن هدف این است؛ "معرفی تمدن نوین اسلامی - ایرانی" و این استراتژی - شعار ما برای برنامه پنج ساله سازمان خواهد بود.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در توضیح بیشتر اضافه کرد: وظیفه این سازمان مکیدن فرهنگ و تمدن جمهوری اسلامی ایران و پمپاژ آن در خارج از کشور است. در واقع سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی پلی است برای معرفی کالاها و خدمات فرهنگی داخل در خارج از کشور.

خرمشاد از تصویب قانون "راهبردها، سیاست‌ها و ضوابط ناظر بر فعالیت‌های فرهنگی، تبلیغی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور" در ماه گذشته و ابلاغ آن به واحدهای تابعه در روزهای اخیر خبر داد و گفت: به موجب این قانون همه سازمان‌های فرهنگی موظف‌اند تا شهریور هر سال برنامه‌هایشان را به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ارائه کنند و سازمان هم موظف است تا اسفند همان سال برنامه اجرایی این برنامه‌ها را در خارج از کشور تدوین کند.

وی در ادامه به وظایف جدید رایزنی‌های فرهنگی ایران در خارج از کشور پرداخت و تاکید کرد: ما بر این اساس شعار "هر رایزنی فرهنگی سه نقطه (...) است" را طراحی کرده‌ایم؛ مثلاً یک رایزنی فرهنگی باید یک آرشیو کامل فیلم باشد، یک رایزنی فرهنگی دیگر باید یک کتابخانه جامع باشد، یک رایزنی فرهنگی دیگر باید یک انجمن دوستی فعال باشد، یک رایزنی فرهنگی دیگر باید خواهرخوانده استانی ما در کشوری دیگر باشد و قس علی هذا.

هفته‌های فرهنگی تخصصی می‌شود

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با درخواست از خبرنگاران حاضر در نشست خبری نسبت به مطالبه این وعده‌ها و برنامه‌ها از وی و در زمان مقررشان، به ایجاد تنوع در شکل و محتوای هفته‌های فرهنگی ایران در دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: 14 آیتم جدید در این خصوص پیش‌بینی شده است و از این پس هفته‌های فرهنگی تخصصی مانند هفته فرهنگی قرآن، هفته فرهنگی زن و خانواده، هفته فرهنگی رضوی، هفته فرهنگی نوروز، هفته فرهنگی فجر و هفته فرهنگی رمضان در دیگر کشورها برگزار خواهد شد.

خرمشاد بر لزوم ارتباط بیشتر میان سفارتخانه‌های ایران و رایزنی‌های فرهنگی خارج از کشور تاکید کرد و با اشاره به بیش از دو برابر بودن تعداد سفارتخانه‌ها نسبت به رایزنی‌های فرهنگی افزود: ما در 130 کشور سفارتخانه داریم در حالی که تنها 63 نمایندگی فرهنگی داریم لذا شعار ما در این خصوص این است؛ هر سفارتخانه ایران یک رایزنی فرهنگی است؛ این شعار در سال 1385 مطالبه رئیس جمهور هم بوده است اما متاسفانه تاکنون محقق نشده بود.

انتقاد خرمشاد از نبود دفتر نمایندگی فرهنگی ایران در آمریکای لاتین

وی به گرایش دولت در برقراری ارتباط بیشتر با کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا اشاره و در عین حال تاکید کرد: ما در آفریقا 12 سفارتخانه داریم در حالی که 10 نمایندگی فرهنگی داریم، در آمریکای لاتین 11 سفارتخانه داریم ولی هیچ رایزنی فرهنگی نداریم.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه با اشاره به برنامه‌های سازمان متبوعش برای دهه فجر و عید نوروز گفت: به مناسبت پانزدهمین سالگرد تاسیس سازمان تمامی رایزنان فرهنگی ایران در خارج از کشور طی 15 سال گذشته در نشستی گرد هم خواهند آمد. از سوی دیگر برای رایزنان فرهنگی کشورهای دیگر در ایران هم نشستی مشابه برپا می‌شود.

خرمشاد با تاکید بر لزوم تدوین تاریخ شفاهی ایران در خارج از کشور از زبان رایزنان فرهنگی، به نهضت ترجمه معکوس اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان موظف است مجموعه‌ای از کتاب‌های در خور توجه را به زبان‌های دیگر ترجمه و در دیگر کشورها توزیع کند. ضمن اینکه مجله‌ای با عنوان "اسلام سیاسی" به زودی منتشر خواهد شد.

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مجازی تاسیس می‌شود

وی از راه‌اندازی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مجازی توسط معاونت فرهنگی این سازمان خبر داد و گفت: باید هر آنچه کالای فرهنگی ایرانی است به صورت مجازی برای خارجیان معرفی شود و امیدوارم این سازمان مجازی در سال 90 فعالیت خود را آغاز کند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین با استقبال از فعالیت‌های فرهنگی نوآورانه و سنت شکن از اهدای جوایز به افرادی از درون سازمان که چنین ایده‌ها و طرح‌هایی ارائه خواهند کرد، خبر داد.

خرمشاد گفت: در دهه فجر علاوه بر اینکه رایزنی‌های فرهنگی روز ملی کشورمان (22 بهمن) را جشن خواهند گرفت، 32 تیم فرهنگی برای اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری به کشورهای دیگر اعزام خواهند شد. علاوه بر آن در آستانه نوروز از کتاب‌های چندزبانه "ایران"و "زن در اسلام، مسیحیت و یهودیت" رونمایی می‌شود.

وی همچنین با تاکید بر گسترش نهضت فارسی آموزی، گفت: وظیفه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان است و در این راستا رایزنی‌های فرهنگی ما باید بیشتر فعالیت کنند. البته نباید این نکته را فراموش کرد که سازمان برای گسترش زبان فارسی چیزی مطالبه نکرده و ما به ازایی ندارد. در عین حال ما به زودی تعدادی از استادان مسلط به زبان‌هایی مانند رومانیایی و اسپانیایی را برای این کار به بعضی کشورها اعزام می‌کنیم.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون موضع این سازمان نسبت به مصادره مشاهیر فرهنگی ایران توسط دیگر کشورها گفت: ایران در یک زمان بیش از نیمی از جهان شناخته شده روزگار را اداره می‌کرد و طبیعتاً افرادی که آن روز در این اقلیم بودند، جزو مردمان این سرزمین بودند. حال اگر کشورهای دیگر برای عالمانی که در ایران آن زمان بوده‌اند و امروز در برخی کشورهای زمان حاضر هستند، بزرگداشتی برگزار می‌کنند، این نشانه اهمیت آنهاست.

خرمشاد در عین حال اداره‌کل امور ایرانیان خارج از کشور را مسئول پیگیری موارد مشابه و احیاناً مصادره مشاهیر ایران توسط دیگر کشورها عنوان کرد.



150 میلیارد تومان بودجه پیشنهادی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای سال آینده

محمدباقر خرمشاد همچنین در این نشست با بیان اینکه "سازمان‌های فرهنگی داخل کشور بودجه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی محسوب می‌شوند و این سازمان راساً وارد تولید محتوا نخواهد شد" در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که آیا این به معنی عدم افزایش بودجه سازمان مذکور در سال 1390 خواهد بود یا خیر؟ گفت: متاسفانه بودجه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی کمتر از آن است که باید باشد و به همین خاطر ما درخواست کرده‌ایم برای سال آینده حداقل سه برابر بودجه‌مان را افزایش دهند.

وی افزود: دوستان تصمیم‌گیر بیایند بر اساس برنامه‌های ما بودجه بدهند، معتقدم اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد بودجه پیشنهادی ما را خواهند داد.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به برنامه ای که برای افزایش تعداد رایزنی‌های فرهنگی ایران در خارج از کشور تدوین شده است، گفت: بودجه امسال ما کمی بیش از 50 میلیارد تومان است و ما برای سال آینده 150 میلیارد تومان پیشنهاد کرده‌ایم و امیدواریم این میزان محقق شود.

خرمشاد همچنین با ابراز امیدواری نسبت به ایجاد صندوق توسعه روابط فرهنگی خارج از کشور در آینده نزدیک اضافه کرد: معاونین مربوطه موظفند تمامی دستگاه‌های فرهنگی کشور را برای تاسیس این صندوق بسیج کنند و سازمان باید تحرک لازم را در این زمینه داشته باشد.



تصمیمی برای فراخواندن رایزنان فرهنگی ایران در کشورهای ناآرام نداریم

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص احتمال فراخوانده شدن رایزنان فرهنگی ایران در کشورهای ناآرام خاورمیانه از جمله مصر، تونس، اردن و یمن، گفت: در بعضی از این کشورها نماینده نداریم اما به هر جهت ما تابعی از وزارت امور خارجه هستیم و فعلاً برنامه‌ای برای بازگرداندن نمایندگان فرهنگی ایران در این کشورها نداریم.

محمدباقر خرمشاد افزود: در حال حاضر نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در تونس مشغول فعالیت است و الحمدلله در سلامت کامل به سر می‌برد.

وی اضافه کرد: در مورد مصر هم قرار است رایزنی فرهنگی تاسیس کنیم و فرد تعیین شده برای این منصب هم در حال اعزام به این کشور است.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر تبعیت این سازمان از دستورهای وزارت امور خارجه در خصوص احتمال فراخواندن رایزنان و نمایندگان فرهنگی ایران از کشورهایی که دچار بحران سیاسی و اجتماعی شده‌اند، تاکید کرد.