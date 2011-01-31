مدارس قرآنی لرستان به 420 مدرسه افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی ماکنعلی شامگاه یکشنبه در جلسه تودیع و معارفه مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک خرم آباد در سخنانی با اشاره به در پیش بودن ایام الله دهه فجر، اظهار داشت: دهه مبارک فجر فرصتی است تا بتوان با برنامه ریزی، دانش سیاسی و اجتماعی دانش آموزان را ارتقا بخشید.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری موفقیتهای آموزش و پرورش در سال تحصیلی جاری، یادآور شد: در حال حاضر کشور ایران در زمینه المپیادهای علمی دارای رتبه پنجم جهان، رتبه دوم خاورمیانه و رتبه اول کشور های اسلامی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان همچنین در مورد طرح تحول بنیادین در آموزش و پرورش نیز گفت: در پی این طرح تاکنون در سطح استان لرستان 272 مدرسه قرآنی تشکیل شده است.

ماکنعلی ادامه داد: امیدواریم با برنامه ریزی در این زمینه در آینده نزدیک تعداد مدارس قرآنی استان به 420 مدرسه برسد.

وی همچنین به تشکیل مجتمع های آموزشی در استان اشاره کرد و بیان داشت: در راستای برقراری عدالت آموزشی 229 مجتمع آموزشی در سطح استان ایجاد شده است.