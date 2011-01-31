توسعه فرهنگی زیرساخت رشد همه جانبه کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی شامگاه یکشنبه و در جریان دیدار با مسئولین و کارکنان ادارات کل ثبت احوال، پست، پست بانک، هواشناسی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمل و نقل و پایانه ها و فرودگاه سنندج اظهار داشت: توسعه فرهنگی زیرساخت اصلی رشد همه جانبه کشور به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ موجب پیشرفت و تعالی هر ملتی می شود، خاطرنشان کرد: در برخی مواقع ملت مومن ایران اسلامی از مسئولین جلوتر بوده و اشارات رهبر معظم انقلاب اسلامی را زودتر از مسئولین درک می کنند و این امر نشانه کیفیت و درک بالای مردم کشور است .

نماینده ولی فقیه در استان کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور گفت: رشد و پیشرفت استان با کیفی سازی فعالیت ها و نیروهای انسانی و همچنین توسعه امور فرهنگی، صنعتی و اقتصادی امکان پذیر است و مسئولین نظام و استان مهمترین نقش را در این زمینه می توانند داشته باشند .

حجت الاسلام و المسلمین حسینی شاهرودی عنوان کرد: اساس کیفی سازی نیروی انسانی فرهنگی، آموزشی، تربیتی و بالا بردن فرهنگ عمومی و همچنین قدرت درک است زیرا این امر موجب جلوگیری از نفوذ دشمنان و ایجاد اختلاف و تفرقه در جامعه می شود .

وی ادامه داد: باید به سمتی رفت که انسانهای بزرگی را برای انجام امور و مسئولیت های بزرگ کشور تربیت، آموزش و پرورش داد زیرا انجام کارهای بزرگ نیازمند انسانهای ماهر و عالم می باشد.

وی افزود: باید در امر مصرف نیز کیفی سازی شود زیرا این امر موجب استفاده بهینه و مناسب از امکانات و نعمتهای موجود شده و امکان استفاده از این امکانات را برای پیشرفت، توسعه و خودکفایی کشور و پیشبرد اهداف الهی فراهم می کند .

حجت الاسلام حسینی شاهرودی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: انقلاب اسلامی ایران برای کشور های آزادی خواه جهان الگو شده و این آگاهی و هوشیاری ملت مومن ایران به مردم مسلمان جهان منتقل شده است و امروز شاهد انقلاب در برخی از کشورهای عربی برای زنده کردن اسلام ناب محمدی (ص) هستیم .

در ادامه این دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان نیز گفت: انقلاب اسلامی ایران با زنده کردن دین مبین اسلام در عرصه جهانی تاثیرات چشمگیری را داشته و موجب شکل گیری خاور میانه اسلامی شد .

قباد میمنت آبادی افزود: استان کردستان دارای قابلیت های ویژه و توانایی های فرهنگی و هنری بسیاری است که علاقه مندی جوانان برای فعالیت های فرهنگی و هنری و وجود مساجد فراوان با کاربری فرهنگی در سطح استان گواه این امر است.