آرای هیوم بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اثر 29 مقاله علمی و پژوهشی در مورد هیوم که توسط فیلسوفان متخصص آرای هیوم به نگارش درآمده درج شده است.
بررسی عمیق فلسفه هیوم و تأثیر او بر فلسفه و جایگاه او در تاریخ فلسفه از جمله محورهای این کتاب هستند. طیف وسیع و گستردهای از مباحث مورد توجه هیوم از جمله دین، سیاست، اقتصاد، زیبایی و علیت در این اثر مورد بررسی قرار گرفتهاند.
این راهنما بر اساس موضوع تنظیم شده و در هر مدخل مقدمهای از بحث برای آشنایی خواننده آورده شده است. برای نمونه موضوعاتی چون معرفت و دانش، نفس، اخلاق، اقتصاد و سیاست در این اثر مورد بررسی قرار گرفتهاند.
هیوم در فلسفه به واسطه دیدگاههای تجربه گرایانه و شکگرایانه شناخته میشود. برای هیوم این سؤال مطرح است که چرا که ما همیشه به دنبال علت هستیم و برای هر معلولی به دنبال علت میگردیم.
هیوم در مورد توالیها معتقد است که وقتی یک موضوع علت معلولی قرار میگیرد در واقع این یک نوع عادت ذهنی است. ما بر اساس انباشت ذهنی برخی پدیدهها را علت پدیدهای دیگر تلقی میکنیم.
از نکات قابل توجه این راهنما بررسی تناقضات (پارادوکس) موجود در اندیشه هیوم است. میراث هیوم در فلسفه و تأثیرات او بر روش و مسائل فلسفی نیز در این اثر مورد توجه قرار گرفته اند.
نظریه هیوم درباره ایده، دیدگاه هیوم درباره حافظه و تصور، دیدگاه هیوم درباره ایدههای مکان و زمان و دیدگاه هیوم درباره روابط علی و معلولی از جمله مداخل این راهنما هستند.
دیدگاه هیوم درباره هویت فردی، دیدگاه هیوم درباره آزادی و ضرورت و دیدگاه هیوم درباره خردگرایی اخلاقی و نظریه عدالت هیوم سایر موضوعات مورد بررسی در این اثر است.
این کتاب با عنوان "راهنمای هیوم" با گردآوری الیزابت رادکلیف از سوی انتشارات جان ویلی اند سانز منتشر شده است.
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