رئیس انجمن حمایت از توسعه صنعت چاپ استعفا کرد

جلال ذکایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: من روز گذشته (10 دی) از ریاست انجمن حمایت از توسعه صنعت چاپ استعفا کردم.
وی درباره دلایل این اقدام خود گفت: احساس میکردم حرکت انجمن با حضور من به عنوان رئیس هیئت مدیره آنطور که باید و شاید شتاب ندارد و کارها کند پیش میرود.
رئیس مستعفی انجمن حمایت از توسعه صنعت چاپ تاکید کرد: در واقع به این نتیجه رسیدم که در جایگاه رئیس هیئت مدیره خیلی نمیتوانم به انجمن کمک کنم و لذا دیروز استعفایم را تقدیم هیئت مدیره کردم.
ذکایی همچنین از تعیین رئیس جدید هیئت مدیره انجمن حمایت از توسعه صنعت چاپ بلافاصله پس از استعفای وی خبر داد و گفت: هیئت مدیره ضمن پذیرش استعفای من آقای احمد فروزیده را به عنوان رئیس جدید هیئت مدیره انجمن انتخاب کرد.
جلال ذکایی در عین حال از ادامه فعالیتش در انجمن حمایت از توسعه صنعت چاپ به عنوان عضو هیئت مدیره آن خبر داد.
فروزیده بیش از 40 سال است که در حوزههای مختلف صنعت چاپ کشور مشغول فعالیت میکند و از این به بعد نیز به عنوان دومین رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از توسعه صنعت چاپ فعالیتش را ادامه میدهد.
انجمن حمایت از توسعه صنعت چاپ با کسب مجوز از وزارت کشور فعالیت میکند و دارای مجمع عمومی مرکب از کلیه اعضای رسمی است که از بین آنان هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرس قانونی انتخاب میشوند و به مدت دو سال عهدهدار مسئولیت خواهند بود.
معرفی جایگاه و ظرفیتهای بالقوه صنعت چاپ، توجه به امر آموزش در سطوح پایه، فنی و حرفهای و دانشگاهی، توجه به موضوع پژوهشهای کاربردی در حوزه صنعت چاپ و ایجاد شبکه اطلاعرسانی و اصلاح نظام و چرخه اطلاعرسانی در صنعت چاپ اهدافی هستند که این انجمن به دنبال تحقق آنهاست.
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