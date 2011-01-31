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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۲۶

ماکنعلی:

6 هزار دانش آموز لرستانی در مدارس حاشیه ای مشغول به تحصیل هستند

6 هزار دانش آموز لرستانی در مدارس حاشیه ای مشغول به تحصیل هستند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان از تحصیل بیش از 6 هزار دانش آموز لرستانی در مدارس مناطق حاشیه نشین خرم آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی ماکنعلی شامگاه یکشنبه در جلسه کمیته مدارس حاشیه ای خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: در حال حاضر 29 مدرسه حاشیه ای در سطح شهر خرم آباد وجود دارد که دانش آموزن این مدارس به طور عمده زیر پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند.

وی تصریح کرد: این در حالیست که تجربه نشان داده هر موقع به دانش آموزان این مدارس توجه ویژه صورت گیرد اثرات ارتقاء کمی و کیفی آموزشی و پرورشی را به دنبال داشته است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان نیاز دانش آموزان مدارس حاشیه ای را ارائه خدمات مشاوره ای و درمانی به آنان، لوازم التحریر، عینک و پوشاک برشمرد و افزود: بر اساس مصوبه شورای آموزش و پرورش با همکاری بهزیستی و هلال احمر استان پیگیری های لازم در جهت تهیه عینک و ارائه خدمات درمانی و توانبخشی به دانش آموزان این مدارس در حال انجام است.

ماکنعلی خاطر نشان کرد: هم اکنون 6 هزار و 96 دانش آموز در 29 مدرسه راهنمایی و متوسطه حاشیه ای خرم آباد مشغول تحصیل می باشند.

وی همچنین از تحصیل 30 هزار دانش آموز بی بضاعت در مدارس استان خبر داد و فراهم کردن مقدمات لازم برای برگزاری همایش ها با حضور خیرین به منظور جذب کمک های مردمی برای آنان و تهیه البسه و لوازم التحریر برای این دانش آموزان را از جمله اقدامات انجام گرفته از سوی آموزش و پرورش استان لرستان برای دانش آموزان بی بضاعت عنوان کرد.

کد مطلب 1243032

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