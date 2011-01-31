16 همایش استانی دهه فجر در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت صبح دوشنبه در تشریح برنامه های فجر استان افزود: مراسم گلبانگ انقلاب از سوی آموزش و پرورش استان در تمام مدارس استان، مراسم استقبال نمادین از ورود حضرت امام خمینی (ره) از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در فرودگاه گرگان ساعت30: 8 صبح، همایش استانی آغاز برنامه ها و فعالیت های دهه فجر از سوی فرمانداری گرگان در تالار فخرالدین اسعد گرگانی ساعت 10 صبح و افتتاح نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی و توانمندی های دستگاههای اجرائی استان از سوی معاونت برنامه ریزی ساعت 12 درمحل مصلی گرگان، از برنامه های اولین روز از آغاز دهه فجر خواهد بود.

به گفته وی، همایش جوانان و بصیرت در 14 بهمن از سوی سازمان ملی جوانان استان ساعت 14 در محل سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی استان برگزار خواهد شد و روز 15 بهمن نیز همایش مربیان مدارس قرآنی از سوی اداره کل آموزش و پرورش ساعت 10 صبح در کانون طه برگزار می شود.

وی تصریح کرد: در 17 بهمن همایش های مختلفی برگزار می شود که از آن جمله می توان به همایش استانی دهیاران و شوراهای اسلامی از سوی اداره کل روستائی استان در محل سالن جهاد کشاورزی ساعت 9 صبح، اختتامیه همایش قرآن و عترت از سوی اداره کل بهزیستی ساعت 10 در سالن اجتماعات این اداره، برگزاری همایش 1357 نفره دانش آموزی در 14 شهرستان و منطقه از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان ساعت 9 صبح که این مراسم در گرگان در محل سالن تختی برگزار می شود و نشست استانی نخبگان فرهنگی اجتماعی استان از سوی سپاه نینوا ساعت 10 صبح در سالن شرکت گاز اشاره کرد.

وی ادامه داد: در 18 بهمن ساعت 9 صبح در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات همایش استانی انقلاب اسلامی، استحکام خانواده رسالت و منزلت زن از سوی اداره کل بانوان و در 19 بهمن در محل کانون طه از سوی اداره کل آموزش و پرورش همایش استانی تجلیل از دانش آموزان فرهیخته علمی برگزار می شود.

استاندار گلستان با اشاره به این که برگزاری جشن بزرگ انقلاب تبلور اشتغال ایثارگران در دولت کارآفرین از بزرگترین همایش ها و جشن های ما در این ایام است، افزود: این جشن بزرگ از سوی سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران ساعت 18 در محل تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار خواهد شد.

قناعت گفت: این جشن در واقع پایان مشکل و معضل اشتغال فرزندان شاهد استان که دارای مدارک کاردانی و یا کارشناسی هستند، است و ما دیگر هیچ فرزند شاهدی با مدارک مذکور، بیکار نخواهیم داشت.

به گفته قناعت، همایش دانشجویی با عنوان دانشگاه فرصتی برای بصیرت و بالندگی نیز از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) در سالن جهاد کشاورزی ساعت 8:30 در همین روز برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: نشست چهره های تقریبی استان با حضور روحانیان شیعه و سنی سراسر استان از سوی مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور و همایش استانی عفاف و حجاب ویژه مسئولین ورزش بانوان استان از سوی اداره کل تربیت بدنی را در 21 بهمن شاهد خواهیم بود.

وی اظهار داشت: این برنامه ها به صورت استانی است و در قالب کوچکتر به صورت شهرستانی نیز همایش هائی از سوی ستادهای دهه مبارک فجر استان انجام خواهد شد.

قناعت در پایان گفت: همچنین در 22 بهمن نیز همایش بزرگ حضور ملی و حماسی مردم را در اختتامیه جشن های سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب شاهد خواهیم بود که امید داریم با حضور حماسی مردم، ورود به سی و سومین سال را جشن بگیریم.