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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۲۰

هفته بیستم بوندس لیگا/

مونشن گلادباخ ته‌جدولی پیروز شد

مونشن گلادباخ ته‌جدولی پیروز شد

تیم فوتبال مونشن گلادباخ ته جدولی در دیدار برابر اینتراخت فرانکفورت به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مونشن گلادباخ یکشنبه شب در ادامه رقابت های هفته بیستم بوندس لیگا با تک گل دقیقه 84 کامارگو در زمین اینتراخت فرانکفورت به پیروزی رسید. فرایبورگ هم با گل دقیقه 24 "فلوم" در زمین اشتوتگارت به پیروزی رسید.

جدول رده بندی:
1- بروسیا دورتموند 50 امتیاز
2- بایرلورکوزن 39 امتیاز
3- بایرن مونیخ 36 امتیاز- تفاضل گل 17
4- ماینتس 36 امتیاز - تفاضل گل 10
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16- کلن  19 امتیاز
17- اشتوتگارت 16 امتیاز - تفاضل گل 3-
18- مونشن گلادباخ 16 امتیاز - تفاضل گل 21-

کد مطلب 1243034

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