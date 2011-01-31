به گزارش خبرگزاری مهر، مونشن گلادباخ یکشنبه شب در ادامه رقابت های هفته بیستم بوندس لیگا با تک گل دقیقه 84 کامارگو در زمین اینتراخت فرانکفورت به پیروزی رسید. فرایبورگ هم با گل دقیقه 24 "فلوم" در زمین اشتوتگارت به پیروزی رسید.

جدول رده بندی:

1- بروسیا دورتموند 50 امتیاز

2- بایرلورکوزن 39 امتیاز

3- بایرن مونیخ 36 امتیاز- تفاضل گل 17

4- ماینتس 36 امتیاز - تفاضل گل 10

-----------------------------------------------------

16- کلن 19 امتیاز

17- اشتوتگارت 16 امتیاز - تفاضل گل 3-

18- مونشن گلادباخ 16 امتیاز - تفاضل گل 21-