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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۱۱

رحیمی:

روند عملیات راه آهن مراغه به ارومیه تسریع یابد

روند عملیات راه آهن مراغه به ارومیه تسریع یابد

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون اول رئیس جمهور خواستار تسریع روند عملیات راه آهن مراغه به ارومیه با انعکاس مسائل و مشکلات اجرایی این طرح به مرکز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمدرضا رحیمی صبح یکشنبه در جلسه کارگروه راهبردی توسعه آذربایجان غربی، افزود: مسئولان ارشد آذربایجان غربی باید مشکلات اصلی و کلان استان و از آن جمله راه آهن مراغه به ارومیه را جمع بندی و ارائه داده تا تلاش جهت توسعه و رفع این مشکلات در دستور کار بخش‌های مربوطه قرار گیرد.

وی با اشاره به مشکلات و بحران خشکسالی دریاچه ارومیه، بیان داشت: مطالب و موضوعات مهمی در جلسات کارگروه مربوط به دریاچه ارومیه مطرح که روشها و راهکارهای مختلفی برای نجات این دریاچه پیشنهاد داده شده است.

معاون اول رئیس جمهوری ضمن اظهار امیدواری مبنی بر اینکه بزودی با بکارگیری اعتبارات لازم و روشهای مختلف وضعیت این دریاچه ساماندهی می شود، اظهار داشت: آذربایجان غربی دارای آثار تاریخی، طبیعی و جاذبه‌های فراوان گردشگری و یکی از استانهای مهم کشور بوده که دولت اهتمام جدی داشته تا برای توسعه و رفع کاستی ها و کمبودهای این استان گام‌های اساسی بردارد.

وحید جلال زاده استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه مسائل و مشکلات مربوطه در استان را مطرح و در ادامه پیشنهادات و راهکارهای رفع موضوع از سوی نمایندگان دستگاههای اجرایی و مسئولان آذربایجان غربی مورد بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری قرار گرفت.

کد مطلب 1243035

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