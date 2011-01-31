جمهوری اسلامی ایران پرچمدار عدالت خواهی در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، در بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان کردستان که صبح امروز منتشر شد، آمده است: "سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را در حالی جشن می گیریم که ایادی استکبار و صهیونیست ها بیش از هرزمان دیگری از موج به پا خواسته از انقلاب بزرگ اسلامی ایران در هراس ونگرانی می باشند و انقلاب اسلامی ایران امروز به عنوان پرچمدار عدالت خواهی و آزادیخواهی مردم آزاده جهان به سال های متمادی چپاولگری کشورهای ظالم شرق وغرب پایان داده و ملل جهان را به بیداری رسانده تا از به یغما بردن سرمایه های مادی ومعنوی ممالک خود توسط چند کشور ظالم و مستبد به سردمداری آمریکا و انگلیس و صهیونیست ها جلوگیری کنند و فریاد آزادی، برابری و عدالت را سر دهند".

در ادامه بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان آمده است: "بازگشت باشکوه امام عالیقدر به کشورمان همزمان بود با پایان دوره رژیم ستم شاهی، دوره ای که تمام تلاش ها در جهت زدودن نام اسلام و عقاید دینی مردم هدایت می شد و مردم حتی در برگزاری مراسم دینی خود آزاد نبودند و در این مسیر دشوار، بسیاری ایثار و جانفشانی کردند تا نام ننگ شاهنشاهی از این مرز و بوم پاک شود. در این تاریخ بود که امام خمینی(ره)، رهبر فرزانه انقلاب با تصمیم سرنوشت ساز بازگشت به وطن، سکان انقلاب را بار دیگر و این بار در وطن به دست گرفتند، هدایت کردند و آن را به سرمنزل مقصود رساندند".

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان در ادامه بیانه خود آورده است: "12 بهمن سالروز بازگشت با شکوه امام راحل عظیم الشان به میهن اسلامی و یادآور شب سیاه ستم شاهی و طلوع صبح درخشان جمهوری اسلامی و یادآور بیرون رفتن دیو و آمدن فرشته عدالت افتخار و امید است، دهه فجر فرصتی فرخنده برای تجدید عهد با آرمان های مقدس انقلاب و ادای احترام به روح امام راحل و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب است که یک بار دیگر نخستین شعار ملت شجاع و آگاه ایران که همان شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی است را همدل و همصدا با مردم به صدا در می آوریم و خداوند بزرگ را به سبب نعمت استقلال، آزادی و حاکمیت اراده ملت شکر می گوییم".