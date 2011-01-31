صهیونیسم عامل شکاف بین دولت و مردم جمهوری آذربایجان است

محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز با تشریح عملکرد صهیونیستها تاکید کرد: صهیونیستها ادامه حیات نامشروع خود را در گرو نفوذ بر دولتهای اسلامی و جلوگیری از پیوند این دولتها با مردم مسلمان می دانند.

وی با اشاره به مراسم روز عاشورا در استانبول ترکیه و سخنرانی اردوغان در این مراسم خاطر نشان کرد: همانگونه که نخست وزیر ترکیه در این مراسم گفت تنها راه نجات ملتها در گرو تداوم راه امام حسین(ع) است، سوال اینست چرا در ترکیه که اکثرا برادران سنی مذهب در آنجا زندگی می کنند این واقعیت درک شده اما در جمهوری آذربایجان که اکثریت مردم آن را شیعیان تشکیل می دهند هنوز مقابله با اعتقادات اسلامی در جریان است.

فرهنگی تاکید کرد: درک این واقعیت در جمهوری آذربایجان یک انتظار تاریخی و اعتقادی است و ما انتظار داریم که دولت جمهوری آذربایجان به ویژه آقای الهام علی اف به این مهم توجه کرده و برای گسترش روابط همه جانبه با ایران برنامه ریزی کند.

فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امروزه مذهب حتی در اروپا جایگاه خود را باز یافته است از اقدام دولت جمهوری آذربایجان در پیگیری سیاست شکست خورده و به تاریخ پیوسته دشمنان اسلام انتقاد کرد و دولت جمهوری آذربایجان را به تعامل با مردم خود فراخواند.

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به محدودیتهای اربعین حسینی مردم شیعه جمهوری آذربایجان در سال جاری افزود : این موضوع حاکی از شکاف بین دولت و مردم جمهوری آذربایجان است که صهیونیستها در ایجاد این شکاف و نیز در ایجاد تفرقه بین دولتهای اسلامی با دولت جمهوری آذربایجان نقش اساسی دارند.

وی افزود: چرا که آنها ادامه حیات نامشروع خود را در گرو نفوذ بر دولتهای کشورهای اسلامی و جلوگیری از پیوند این دولتها با مردم مسلمان می دانند .

فرهنگی همچنین ابراز امیدواری کرد و گفت: همانطوری که مردم ترکیه توانستند با ایستادگی در مقابل سیاست صهیونیستها و نیز قوانین ضد اسلامی، دولت ترکیه را با خود همراه کنند، امیدواریم مردم جمهوری آذربایجان نیز بتوانند اراده خویش را که تحقق احکام الهی و جلوگیری از نفوذ صهیونیستها در کشورشان می باشد محقق سازند.