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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۱۴

در مازندران:

مدیران استانی عامل تخریب میراث فرهنگی هستند

مدیران استانی عامل تخریب میراث فرهنگی هستند

ساری - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری مازندران گفت: متاسفانه به واسطه بی توجهی برخی مسئولان در استان، این افراد خودشان عامل اصلی تخریب میراث فرهنگی در مازندران می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری پیش از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران در استانداری افزود: باید با همکاری مدیران دستگاههای مربوطه از میراث فرهنگی کشور که از غنای تاریخی نیز برخوردار است حفظ و حراست شود و این مهم تنها با ارتباط و تعامل مدیران محقق می شود.

وی خاطر نشان کرد: برخی مدیران دستگاهها با بی توجهی خود مسبب تخریب اثار شده  که باید این مدیران به گونه ای رفتار کنند تا مردم از اهمیت موضوع حفظ و حراست از اماکن تاریخی و اثار باستانی آگاهی لازم پیدا کرده و اهمیت موضوع با برنامه ریزی و توجه مدیران افزایش یابد.

معاون استاندار مازندران ادامه داد: آثار تاریخی باید به آیندگان انتقال یابد و فرزندان مان حق دارند با نگاه کردن این آثارکه بسیار روح نواز بوده لذت ببرند و بسیار خود خواهی است که مدیریت ضعیف علت ضعف شوند که آیندگان امکان استفاده نداشته باشند.

هاشمی در مورد سرمایه گذاری در بخش گردشگری عنوان داشت: مدیران استان باید برای اجرای پرو‍ژه بخش خصوصی در حوزه گردشگری  کمک کنند تا با احداث مکان های گردشگری و توریستی اشتغال در مازندران ارتقاء و درآمد مردم افزایش یابد.
 
وی خاطر نشان کرد: برای پیشرفت اقتصاد در کشور باید از طرح های اصولی حمایت کرد و همه مدیران جهت توسعه پایدار  در استان باید نگاه ملی به مازندران داشته باشند.

 

 

کد مطلب 1243046

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