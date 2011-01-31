مدیران استانی عامل تخریب میراث فرهنگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری پیش از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران در استانداری افزود: باید با همکاری مدیران دستگاههای مربوطه از میراث فرهنگی کشور که از غنای تاریخی نیز برخوردار است حفظ و حراست شود و این مهم تنها با ارتباط و تعامل مدیران محقق می شود.

وی خاطر نشان کرد: برخی مدیران دستگاهها با بی توجهی خود مسبب تخریب اثار شده که باید این مدیران به گونه ای رفتار کنند تا مردم از اهمیت موضوع حفظ و حراست از اماکن تاریخی و اثار باستانی آگاهی لازم پیدا کرده و اهمیت موضوع با برنامه ریزی و توجه مدیران افزایش یابد.

معاون استاندار مازندران ادامه داد: آثار تاریخی باید به آیندگان انتقال یابد و فرزندان مان حق دارند با نگاه کردن این آثارکه بسیار روح نواز بوده لذت ببرند و بسیار خود خواهی است که مدیریت ضعیف علت ضعف شوند که آیندگان امکان استفاده نداشته باشند.



هاشمی در مورد سرمایه گذاری در بخش گردشگری عنوان داشت: مدیران استان باید برای اجرای پرو‍ژه بخش خصوصی در حوزه گردشگری کمک کنند تا با احداث مکان های گردشگری و توریستی اشتغال در مازندران ارتقاء و درآمد مردم افزایش یابد.