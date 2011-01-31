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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۲۷

هراس تل آویو از تحولات مصر؛

ادعاهای مضحک لابی صهیونیستی / البرادعی عامل ایران است!

ادعاهای مضحک لابی صهیونیستی / البرادعی عامل ایران است!

مدیر یک گروه لابی قدرتمند رژیم اشغالگر قدس در آمریکا در اظهاراتی مضحک مدعی شد : محمد البرادعی رهبر اپوزیسیون مردم مصر عروسک و دست نشانده ایران است.

به گزار خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آژانس یهود، "مالکولم هوئن لین" معاون اجرایی "کنفرانس رؤسای سازمانهای عمده یهودی" ادعا کرد: رهبر مخالفانی که از هیجانات مصری بیرون می آید عروسک ایرانی است.

"هوئن لین" البرادعی را متهم کرد در زمان مدیریتش بر آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره حقیقت و ماهیت برنامه هسته ای ایران لاپوشانی کرده است.

این لابی اسرائیلی که با یک رسانه یهودی در آمریکا مصاحبه می کرد، مدعی شد : من این واژه را به راحتی به کار نمی برم، اما البرادعی دست نشانده ایران است.

مالکوم هوئن لین از دوستان نزدیک رئیسان جمهوری آمریکا و نخست وزیران اسرائیل به ویژه شخص آریل شارون نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی است که 52 سازمان یهودی را در آمریکا نمایندگی می کند.

کار عمده سازمان مذکور لابی گری در کاخ سفید به نفع اسرائیل است و در واقع بازوی لابی کمیته امور عمومی آمریکا- اسرائیل یا "ایپک" در سطح دولت است.

کد مطلب 1243048

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