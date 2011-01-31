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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۳۷

مجمع انتخابات فدراسیون گلف 20 بهمن برگزار می‌شود

مجمع انتخابات فدراسیون گلف 20 بهمن برگزار می‌شود

مجمع انتخابات ریاست فدراسیون گلف 20 بهمن ماه جاری در محل آکادمی کمیته المپیک برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام علیرضا باقری کارشناس امور مجامع سازمان تربیت بدنی مجمع انتخابات فدراسیون های هندبال و گلف به ترتیب صبح و بعد از ظهر روز 20 بهمن ماه در محل آکادمی المپیک به ریاست حمید سجادی برگزار خواهد شد.

برای ریاست فدراسیون هندبال جلال کوزه گری، خسرو نصیری، مجید ارضه گر و ناصر نجفی نامزد هستند ضمن اینکه کیکاوس سعیدی تنها نامزد فدراسیون گلف است.

بنابر اعلام امور مجامع ، انتخابات فدراسیون های نابینایان و راگبی نیز طی روزهای 16 و 24 بهمن ماه جاری برگزار می شود. در دور جدید مجامع فدراسیون های ورزشی طی دو هفته اخیر مجمع انتخابات فدراسیون های تنیس روی میز و ووشو برگزار شده است. 

کد مطلب 1243049

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