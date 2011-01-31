به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام علیرضا باقری کارشناس امور مجامع سازمان تربیت بدنی مجمع انتخابات فدراسیون های هندبال و گلف به ترتیب صبح و بعد از ظهر روز 20 بهمن ماه در محل آکادمی المپیک به ریاست حمید سجادی برگزار خواهد شد.

برای ریاست فدراسیون هندبال جلال کوزه گری، خسرو نصیری، مجید ارضه گر و ناصر نجفی نامزد هستند ضمن اینکه کیکاوس سعیدی تنها نامزد فدراسیون گلف است.

بنابر اعلام امور مجامع ، انتخابات فدراسیون های نابینایان و راگبی نیز طی روزهای 16 و 24 بهمن ماه جاری برگزار می شود. در دور جدید مجامع فدراسیون های ورزشی طی دو هفته اخیر مجمع انتخابات فدراسیون های تنیس روی میز و ووشو برگزار شده است.