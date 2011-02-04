دکتر علی محمد ساجدی در مورد کتاب در دست تهیه‎ و آماده چاپ خود به خبرنگار مهر گفت: مشغول جمع آوری یادداشتهایی درباره علم، علم النفس از نگاه دانشمندان اسلامی و تطبیق آن با روانشناسی جدید و فرا روانشناسی هستم.

وی افزود: می‎خواهم پیوندی بین علم النفس که همان روانشناسی قدیم و سابقه این علم است با روانشناسی جدید برقرار کنم. مقایسه علم، علم النفس با دستاوردها و یافته‏های طبی روانشناسان جدید را درنظر دارم. نقد روانشناسی فیزیولوژیک است، به این معنا که نگاه روانشناسی جدید به روان و نفس، یک نگاه کاملاً جسمانی و مادی است و این با نظر دانشمندان اسلامی مغایرت دارد.

استاد گروه فلسفه دانشگاه شیراز ادامه داد: این نگاه مادی لوازم و نتایج نادرستی را از سوی معرفت شناسی و اخلاق و همینطور خداشناسی و معاد به همراه دارد. لوازم و نتایج نگاه مادی به نفس یا ماده انگاری روح مباحثی است که در این زمینه‏ها مطلب نوشته‏ام و درحال پایان این کتاب هستم.